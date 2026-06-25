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Общество

Ростовский железнодорожник спас тонущего ребенка в Краснодаре

Общество 25.06.2026 11:07
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25.06.2026 11:07


Житель Ростовской области спас ребенка на отдыхе в Краснодаре. Как передает Привет-Ростов, инцидент произошел в местном сафари-парке. 

Составитель поездов станции Батайск Сергей Д. вместе со своей девушкой Юлией приехал в Краснодар на встречу выпускников железнодорожного техникума. В парке у декоративного пруда он заметил странное движение на воде, а затем увидел детский кроссовок и понял, что кто-то тонет.

В воде оказался малолетний ребенок. Малыш от испуга не издавал ни звука, лишь отчаянно барахтался и пытался захватить ртом воздух.

Сергей вместе с девушкой бросились на помощь. Им удалось вытащить пострадавшего на берег и передать родителям. Позднее работники парка выразили им благодарность за спасение. Ростовчанина наградили Почётной грамотой Северо-Кавказской дирекции управления движением. 

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