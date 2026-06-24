Главное

Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке камня на месте будущего просветительского центра В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: список Волгоградцам официально представили обновленный сквер Симбирцева Как бралась «Высота»: история создания одного из ведущих волгоградских информагентств В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин поручил спецслужбам помогать военным в проведении СВО
Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН поручил помогать военнослужащим в проведении специальной военной операции В...
Федеральные новости
 Ростовчане массово ищут в интернете, как слить бензин
Ростовская область оказалась в топе регионов по числу поисковых запросов о том, как слить бензин из автомобильного бака. Как передает Привет-Ростов, интерес вырос на фоне подорожания топлива и сообщений...
Экономика

Картофель подорожал на 13%, а яйца подешевели на 5%: Волгоградстат о ценах за неделю

Экономика 24.06.2026 21:48
0
24.06.2026 21:48


Волгоградстат опубликовал данные об изменении потребительских цен в регионе за неделю – с 16 по 22 июня. Мониторинг, проведенный в Волгограде, Камышине и Михайловке, показал разнонаправленную динамику: значительный рост цен на отдельные овощи и социально значимые продукты, а также заметное снижение стоимости куриных яиц и некоторых непродовольственных товаров.

Продовольственные товары

Среди продовольствия наибольший прирост цен зафиксирован на плодоовощную продукцию в Волгоградской области. Лидерами роста стали:

  • картофель – цена выросла на 13,1% (средняя цена – 71,23 руб./кг).
  • репчатый лук – прибавил 10,8% (60,30 руб./кг).
  • белокочанная капуста – подорожала на 5,8% (52,36 руб./кг).

Также существенно выросли цены на муку пшеничную (+2,2%) и овощные консервы для детского питания (+2,0%). Из мяса заметнее всего прибавили в цене куры (+1,2%) и свинина (+0,7%).

При этом отмечено снижение цен на ряд продуктов. Куриные яйца подешевели на 5,1% (средняя цена – 80,48 руб. за 10 шт.). Также уменьшилась стоимость свежих помидоров (-4,4%) и огурцов (-3,3%), риса (-3,1%), яблок (-2,1%) и мясных консервов для детского питания (-1,0%).

Непродовольственные товары и медикаменты

Среди непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны (+0,8%) и детские подгузники (+0,7%). Снизилась стоимость электропылесосов (-1,2%) и мужских футболок (-1,1%).

В сегменте медикаментов зафиксирован рост цен на римантадин (+0,9%), тогда как мазь левомеколь подешевела на 0,4%.

Услуги

В сфере услуг отмечен рост стоимости проживания в гостиницах 4-5 звезд (+1,4%) и 2-звездочных отелях (+1,6%), а также удорожание модельных стрижек в мужских залах (+1,5%). Плата за жилье в государственном и муниципальном фонде выросла на 0,2%. Поездки на Черноморское побережье России незначительно снизились в цене (-0,02%).

Представленные данные свидетельствуют о том, что наибольшее влияние на инфляционную динамику в прошедшую неделю оказал сезонный фактор, приведший к резкому удорожанию «борщевого набора» и картофеля, тогда как цены на некоторые другие продукты и товары демонстрировали снижение.

Фото: сгенерировано ИИ 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
24.06.2026 21:48
Экономика 24.06.2026 21:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.06.2026 20:11
Экономика 24.06.2026 20:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.06.2026 13:24
Экономика 24.06.2026 13:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.06.2026 11:08
Экономика 24.06.2026 11:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.06.2026 10:30 Реклама
Экономика 24.06.2026 10:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2026 14:02 Реклама
Экономика 22.06.2026 14:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2026 11:37
Экономика 22.06.2026 11:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.06.2026 10:19
Экономика 22.06.2026 10:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.06.2026 13:42
Экономика 19.06.2026 13:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2026 18:11
Экономика 18.06.2026 18:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2026 17:30
Экономика 18.06.2026 17:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2026 12:42 Реклама
Экономика 18.06.2026 12:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.06.2026 21:47
Экономика 17.06.2026 21:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.06.2026 12:24 Реклама
Экономика 17.06.2026 12:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2026 10:56
Экономика 16.06.2026 10:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

06:46
В Котельниково установили портрет Героя РоссииСмотреть фотографии
06:12
Беспилотную опасность сняли в Волгоградской области спустя 4 часаСмотреть фотографии
06:05
Ассенизатора обязали выплатить 1,3 млн рублей за озеро нечистот под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:48
Картофель подорожал на 13%, а яйца подешевели на 5%: Волгоградстат о ценах за неделюСмотреть фотографии
21:16
Волгоградке с врожденной аномалией позвоночника вернули возможность летатьСмотреть фотографии
21:01
Волгоградская волна: Полина Козякина и Мирослава Голоколенова выиграли спринт на открытой водеСмотреть фотографии
20:11
Волгоградстат зафиксировал умеренный рост цен на бензин и дизель за неделюСмотреть фотографии
19:31
Одни просят посадить, другой – оправдать: облсуд в Волгограде решит судьбу осужденного главы Ивана ГеляСмотреть фотографии
19:13
3,2 млн рублей потратят на ремонт 2 помещений облдумы в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:18
Мусоровоз ушёл под землю во дворе на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
17:36
В Волго-Ахтубинской пойме появилось новое водопропускное сооружениеСмотреть фотографии
17:06
В Волгоградской области грозы и ветер задержатся ещё на двое сутокСмотреть фотографии
16:14
Ветерана Александра Колотушкина поздравили с годовщиной Парада ПобедыСмотреть фотографии
16:08
Билайн организовал онлайн-перенос номера в свою сеть вне домашнего регионаСмотреть фотографии
15:03
В Камышине задержан владелец кафе «ЕвроАзия» за отравление посетителейСмотреть фотографии
15:00
Почему люди устали от «идеальных» сервисов, и что будет дальше?Смотреть фотографии
14:49
Волгоградский блогер Ульянов отказался от своих адвокатов в судеСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде блогер Ульянов рассказал СМИ о похудении и ближайших планахСмотреть фотографии
14:04
В Волгограде очевидцы засняли пылающую «Газель» на ул. ШурухинаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
«Людей успели эвакуировать»: в Волжском дотла сгорела пассажирская маршруткаСмотреть фотографии
13:24
«Запасов достаточно»: власти призвали волгоградцев не скупать весь бензин на заправкахСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом тушат крупный ландшафтный пожар у 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде приставы вернули бабушке похищенного малышаСмотреть фотографии
12:38
Под Волгоградом осудили руководителя отделения «Почты России» за присвоение пенсииСмотреть фотографии
12:20
Путин поручил спецслужбам помогать военным в проведении СВОСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области 16-летний байкер столкнулся с китайским TANKСмотреть фотографии
12:08
Активы подшипниковой империи экс-депутата Савченко арестованы по иску ГенпрокуратурыСмотреть фотографии
12:05
Волгоградстат рассказал о майском росте продовольственных цен и нулевой инфляцииСмотреть фотографии
12:02
ГК «Автодор» выплатит волгоградцу ущерб за повреждение авто на платной трассеСмотреть фотографии
11:46
Памятник Александру Невскому увезли из центра Волгограда: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
 