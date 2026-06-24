



Волгоградстат опубликовал данные об изменении потребительских цен в регионе за неделю – с 16 по 22 июня. Мониторинг, проведенный в Волгограде, Камышине и Михайловке, показал разнонаправленную динамику: значительный рост цен на отдельные овощи и социально значимые продукты, а также заметное снижение стоимости куриных яиц и некоторых непродовольственных товаров.

Продовольственные товары

Среди продовольствия наибольший прирост цен зафиксирован на плодоовощную продукцию в Волгоградской области. Лидерами роста стали:

картофель – цена выросла на 13,1% (средняя цена – 71,23 руб./кг).

репчатый лук – прибавил 10,8% (60,30 руб./кг).

белокочанная капуста – подорожала на 5,8% (52,36 руб./кг).

Также существенно выросли цены на муку пшеничную (+2,2%) и овощные консервы для детского питания (+2,0%). Из мяса заметнее всего прибавили в цене куры (+1,2%) и свинина (+0,7%).

При этом отмечено снижение цен на ряд продуктов. Куриные яйца подешевели на 5,1% (средняя цена – 80,48 руб. за 10 шт.). Также уменьшилась стоимость свежих помидоров (-4,4%) и огурцов (-3,3%), риса (-3,1%), яблок (-2,1%) и мясных консервов для детского питания (-1,0%).

Непродовольственные товары и медикаменты

Среди непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны (+0,8%) и детские подгузники (+0,7%). Снизилась стоимость электропылесосов (-1,2%) и мужских футболок (-1,1%).

В сегменте медикаментов зафиксирован рост цен на римантадин (+0,9%), тогда как мазь левомеколь подешевела на 0,4%.

Услуги

В сфере услуг отмечен рост стоимости проживания в гостиницах 4-5 звезд (+1,4%) и 2-звездочных отелях (+1,6%), а также удорожание модельных стрижек в мужских залах (+1,5%). Плата за жилье в государственном и муниципальном фонде выросла на 0,2%. Поездки на Черноморское побережье России незначительно снизились в цене (-0,02%).

Представленные данные свидетельствуют о том, что наибольшее влияние на инфляционную динамику в прошедшую неделю оказал сезонный фактор, приведший к резкому удорожанию «борщевого набора» и картофеля, тогда как цены на некоторые другие продукты и товары демонстрировали снижение.

Фото: сгенерировано ИИ