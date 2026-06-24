Врачи-нейрохирурги ВОКБ №1 провели сложную операцию на шейном отделе позвоночника пациентке из Волгограда, которая из-за врожденной аномалии мучилась от сильной головной боли и приступов, что сказывалось на ее повседневной жизни и исключало авиаперелеты.

Как рассказали в облздраве, приступы у волгоградки сопровождались тошнотой и кратковременной рвотой, а состояние усугублялось менингиальными симптомами. МРТ-исследование выявило нарушение оттока спиномозговой жидкости, которая уходила в шейный позвонок. В нейрохирургическом отделении №2 ВОКБ №1, куда обратилась пациентка, диагностировали аномалию связочного аппарата и нестабильность шейного позвонка. Женщину прооперировали.

– Операция длилась около пяти часов. Хирурги ликвидировали канал патологического оттока спинномозговой жидкости на уровне второго шейного позвонка и восстановили целостность твердой мозговой оболочки, – сообщили в облздраве.

Состояние пациентки стабилизировалось. Она чувствует себя хорошо и переходит к этапу восстановления, постепенно возвращаясь к работе и обычной активной жизни.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!