В Волгоградской области в подъезде дома умерла 16-летняя школьница





В Камышине следователи устанавливают обстоятельства смерти школьницы. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне днем в подъезде одного из многоквартирных домов, расположенных в городе Камышине, обнаружено тело 16-летней местной жительницы.

По предварительным данным, школьница во время прогулки с подругой почувствовала недомогание - когда они зашли в подъезд, девочка потеряла сознание. Жильцы дома незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой по приезду констатировали смерть несовершеннолетней. Повреждений на её теле, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Причину гибели 16-летней камышанки предстоит установить экспертам. Известно, что в поле зрения органов системы профилактики школьница не попадала, на специализированном учете не состояла.



