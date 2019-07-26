В Волгоградской области в подъезде дома умерла 16-летняя школьница

Происшествия 26.07.2019 12:29
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26.07.2019 12:29
В Камышине следователи устанавливают обстоятельства смерти школьницы. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне днем в подъезде одного из многоквартирных домов, расположенных в городе Камышине, обнаружено тело 16-летней местной жительницы.
По предварительным данным, школьница во время прогулки с подругой почувствовала недомогание - когда они зашли в подъезд, девочка потеряла сознание. Жильцы дома незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой по приезду констатировали смерть несовершеннолетней. Повреждений на её теле, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Причину гибели 16-летней камышанки предстоит установить экспертам. Известно, что в поле зрения органов системы профилактики школьница не попадала, на специализированном учете не состояла.
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