В Волгоградской области прораба обвиняют в падении работника с 7-метровой высоты

Расследования 23.07.2019 16:30
288 0
23.07.2019 16:30
Прораб сельскохозяйственного предприятия предстанет перед судом в Николаевском районе по обвинению в нарушении требований охраны труда, что привело к падению работника с 7-метровой высоты. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, 53-летний мужчина обвиняется в том, что 18 апреля текущего года дал указание бетонщику предприятия в составе бригады произвести демонтаж кровли на зерноскладе, при этом, как установили следователи, средствами защиты от падения с высоты работников не обеспечил.
Преступная небрежность прораба привела к тому, что в какой-то момент произошло обрушение шиферного перекрытия крыши, в результате чего 28-летний бетонщик сорвался с семиметровой высоты, получив при падении открытую черепно-мозговую травму и сильнейший ушиб головного мозга. С места происшествия пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина выжил, но вернуться к работе сможет еще нескоро - ему предстоит длительный курс реабилитации.
Реклама
Популярное по теме
03.07.2019 13:28
23448 47
24.06.2019 13:03
34771 13
«Эхо взрыва»: Волжский судостроительно-судоремонтный завод «попал» на 28 млн из-за ЧП с баржей23.07.2019 16:24
Расследования 23.07.2019 16:24
3628 1 Обсудить
В Волгоградской области из-за тракториста-поджигателя камышей погибла прихожанка храма23.07.2019 15:50
Расследования 23.07.2019 15:50
358 Обсудить
Топ-менеджер оборонного предприятия в Волгограде покинул должность после уголовного скандала23.07.2019 14:47
Расследования 23.07.2019 14:47
7057 12 Обсудить
В Волгоградской области в превышении должностных полномочий уличен экс-начальник отдела УФССП22.07.2019 14:51
Расследования 22.07.2019 14:51
9571 6 Обсудить
Канал поступления героина в Волгоградскую область перекрыт в ходе спецоперации21.07.2019 09:27
Расследования 21.07.2019 09:27
2443 0 Обсудить
Чиновники заставляют волгоградцев платить УК-«фантому»21.07.2019 06:30
Расследования 21.07.2019 06:30
5508 51 Обсудить
«35 ножевых»: в Волжском убийцу прохожего посадили на 10 лет19.07.2019 10:56
Расследования 19.07.2019 10:56
4612 4 Обсудить
В Волгограде ищут мошенника, укравшего наследство у пенсионерки18.07.2019 15:54
Расследования 18.07.2019 15:54
1664 1 Обсудить
В Волгограде завкафедрой ВУЗа подозревают в получении взятки18.07.2019 14:39
Расследования 18.07.2019 14:39
4959 16 Обсудить
Студент из Волгограда прятал наркотики в томике Достоевского18.07.2019 12:14
Расследования 18.07.2019 12:14
1861 17 Обсудить
В Волгоградской области иностранка ушла из жизни из-за денег18.07.2019 10:43
Расследования 18.07.2019 10:43
7491 25 Обсудить
В Волгограде перед судом предстанет пятерка "бутлегеров"18.07.2019 09:58
Расследования 18.07.2019 09:58
1315 3 Обсудить
Бизнес-леди из Волгограда пыталась выкупить у полицейского партию контрафактного алкоголя17.07.2019 14:46
Расследования 17.07.2019 14:46
2674 5 Обсудить
В Волгоградской области у сельской чиновницы вымогали полмиллиона рублей17.07.2019 11:57
Расследования 17.07.2019 11:57
4400 1 Обсудить
Освободить из-под стражи: в деле осужденного пластического хирурга из Волгограда новый поворот17.07.2019 11:11
Расследования 17.07.2019 11:11
6842 5 Обсудить
Реклама