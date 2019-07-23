В Волгоградской области прораба обвиняют в падении работника с 7-метровой высоты





Прораб сельскохозяйственного предприятия предстанет перед судом в Николаевском районе по обвинению в нарушении требований охраны труда, что привело к падению работника с 7-метровой высоты. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, 53-летний мужчина обвиняется в том, что 18 апреля текущего года дал указание бетонщику предприятия в составе бригады произвести демонтаж кровли на зерноскладе, при этом, как установили следователи, средствами защиты от падения с высоты работников не обеспечил.

Преступная небрежность прораба привела к тому, что в какой-то момент произошло обрушение шиферного перекрытия крыши, в результате чего 28-летний бетонщик сорвался с семиметровой высоты, получив при падении открытую черепно-мозговую травму и сильнейший ушиб головного мозга. С места происшествия пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина выжил, но вернуться к работе сможет еще нескоро - ему предстоит длительный курс реабилитации.



