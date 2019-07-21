Выборы

В Волгограде кандидат-списочник «Справедливой России» хранит в банках 52 млн рублей

Выборы 21.07.2019 10:48
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21.07.2019 10:48


52 млн рублей лежат на 9 банковских счетах самого обеспеченного кандидата в облдуму по территориальным группам от «Справедливой России». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой не декларации выдвиженцев в регпарламент. Самвел Аветисян, включенный в общеобластную часть списка партии под №2, является крупным бизнесменом. Владеет ООО «Пивоваренный дом «Буржуй».   В его собственности также 5 домов общей площадью свыше 900 квадратных метров, две квартирв и 9 нежилых помещений. Его доход за 2018 год составил 12 млн рублей.
Другой кандидат от «СР» Владимир Афанасьев заработал в прошлом году только 1,2 млн рублей, но является совладельцем 16 земельных участков. Глава Береславского сельского поселения зарегистрирован кандидатом по территориальной группе №6 Калачевского района под вторым номером.
Лидер реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников, возглавляющий предвыборный список, заработал в прошлом году 2,6 млн рублей. Владеет домом, земельным участком и двумя автомобилями – «Lexus RX» и «Toyota Corolla».
Акушер-гинеколог клиники «Диалайн» Ирина Рубцова задекларировала доход в сумме 3,3 млн рублей. Она входит в тройку кандидатов в облдуму по территориальной группе №16.
Доход депутата-справоросса Волгоградской гордумы Сергея Шилина за 2018 год – 4,2 млн рублей. Он баллотируется по Кировской территориальной группе №18.
Выборы депутатов Волгоградской облдумы состоятся 8 сентября. В настоящее время идет этап регистрации кандидатов, который завершится 2 августа.


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