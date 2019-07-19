Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП у торгового центра в Волгограде

Происшествия 19.07.2019 10:02
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19.07.2019 10:02


Сразу пять человек попали в больницу в результате аварии в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 21:20 у Ворошиловского торгового центра. По предварительным данным, 40-летний водитель “Skoda Fabia” при развороте врезался в ехавшую по встречной полосе “Mazda 3”. При столкновении травмы получила 21-летняя девушка-водитель “Mazda” и четверо ее пассажиров. Информация уточняется.

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