Экономика

В Волгоградской области пять УК-«пустышек» лишили лицензии

Экономика 18.07.2019 17:33
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18.07.2019 17:33


Аннулированы лицензии в отношении пяти управляющих организаций Волгоградской области, которые в течение полугода не предоставляли никаких сведений по многоквартирным домам, которыми управляют. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сведения арбитражного суда Волгоградской области, инициатором судебных разбирательств выступила инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области.
Так, аннулированы лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами у ООО "Красноармейская жилищная компания", МБУ "Комбинат благоустройства Городищенского городского поселения", МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" в Светлоярском районе, МП ЖКХ "Услуги" Шуруповского сельского поселения Фроловского района и ОАО "Старополтавское МПОКХ".
Судебные акты не вступили в законную силу и могут быть обжалованы. 

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