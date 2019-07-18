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Газетный киоск 18.07.2019 08:56
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18.07.2019 08:56
В Астраханской области – новая серия уголовных дел в отношении группы чиновников и индивидуальных предпринимателей, занимающихся капремонтом жилых домов и строительством, сообщает ИА "Волга". Они обвиняются в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
Среди подозреваемых, по информации регионального следственного комитета, — и.о. областного министра строительства и ЖКХ, два бывших региональных министра строительства и ЖКХ, бывший первый заместитель министра строительства и ЖКХ области, главы МО «Астраханский сельсовет» и «Наримановский район», начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, бывший начальник отдела по работе с населением администрации Советского района областного центра, бывший сотрудник строительного надзора области, начальник отдела технического надзора городского управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике, заместитель главы администрации МО «Камызякский район» по вопросам ЖКХ и строительства и бывший заместитель главы МО «Камызякский район». А также два индивидуальных предпринимателя, занимающихся строительным бизнесом, директор и заместитель Дирекции по реализации целевых программ
По версии следствия, с 2015 года действующий и два бывших министра строительства и ЖКХ предоставляли некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» субсидии из регионального бюджета. Причем, незаконно, с превышением должностных полномочий. Деньги общей суммой более 47 миллионов рублей шли на оплату услуг коммерческой организации ОАО «Социальные гарантии», что противоречит Жилищному кодексу и региональному законодательству.
Кроме того, у следствия есть вопросы по реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Были заключены муниципальные контракты с индивидуальными предпринимателями на строительство квартир на территории Кировского, Трусовского районов Астрахани, Камызякского и Наримановского районов области. Действующие и бывшие главы муниципальных образований вместе с сотрудниками, ответственными за данное направление деятельности, подписывали акты о приеме выполненных работ. При этом они достоверно знали, что строительство многоквартирных работ в полном объеме не выполнено, не полностью соблюдались требования проектной документации.
Еще одна претензия – по многоквартирному жилому зданию по улице Ахшарумова, техническое состояние которого оценивается как аварийное. Тем не менее, дом так и не был включен в программу по переселению граждан на 2019-2024 годы. Между тем у бывшего начальника отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани имелось для этого достаточно материальных и финансовых ресурсов. При аналогичных обстоятельствах действовал и начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района в отношении аварийного жилья по улице Лычманова. Мер по проведению технического обследования не принял. Зато рекомендовал собственникам жилья сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании здания аварийным самостоятельно. Дом, кстати, до сих пор так и не включен в реестр как непригодный для проживания.
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