



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в среду обсудили вопросы дальнейшей газификации региона. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Интерфакс-Юг.

"На сегодняшний день в регионе стабилизирована ситуация с расчетами за газ: идет плановое погашение долгов, накопленных до 2014 года, при этом не допускается прирост задолженности. По итогам 2018 года Волгоградская область вошла в первую десятку субъектов РФ, в которых отсутствует прирост просроченной задолженности населения за потребленный газ, и заняла по данному показателю первое место в ЮФО", - подчеркнул собеседник агентства.

По данным пресс-службы ПАО "Газпром", в 2003-2018 годах на газификацию Волгоградской области было направлено 11,9 млрд рублей.

В ходе встречи стороны также обсудили развитие рынка газомоторного топлива в регионе. В настоящее время газозаправочная сеть в регионе состоит из 11 объектов (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и площадки передвижных автогазозаправщиков).

"В этом году планируется ввести в эксплуатацию станцию в городе Михайловка, в дальнейшем - в Волгограде (четвертую по счету), Волжском, Котельниково и селе Торповка", - сообщает пресс-служба "Газпрома".