Газетный киоск

Глава Волгоградской области и глава Газпрома обсудили газификацию региона

Газетный киоск 20.06.2019 08:48
1995 25
20.06.2019 08:48


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в среду обсудили вопросы дальнейшей газификации региона. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Интерфакс-Юг. 
"На сегодняшний день в регионе стабилизирована ситуация с расчетами за газ: идет плановое погашение долгов, накопленных до 2014 года, при этом не допускается прирост задолженности. По итогам 2018 года Волгоградская область вошла в первую десятку субъектов РФ, в которых отсутствует прирост просроченной задолженности населения за потребленный газ, и заняла по данному показателю первое место в ЮФО", - подчеркнул собеседник агентства.
По данным пресс-службы ПАО "Газпром", в 2003-2018 годах на газификацию Волгоградской области было направлено 11,9 млрд рублей.
В ходе встречи стороны также обсудили развитие рынка газомоторного топлива в регионе. В настоящее время газозаправочная сеть в регионе состоит из 11 объектов (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и площадки передвижных автогазозаправщиков).
"В этом году планируется ввести в эксплуатацию станцию в городе Михайловка, в дальнейшем - в Волгограде (четвертую по счету), Волжском, Котельниково и селе Торповка", - сообщает пресс-служба "Газпрома".
Еще одной темой стало создание в муниципальных образованиях области инфраструктуры для массового и детского спорта: "Газпром" подтвердил готовность к реализации социально значимых проектов в рамках программы "Газпром - детям".

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