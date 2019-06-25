Дорожный бум





Газета "Высота 102", № 1 (84) июнь 2019 года.

В Волгограде – в самом разгаре сезон ремонта дорог. После проведения конкурсных процедур заключены контракты и сейчас работы идут на улицах Полоненко, Гремячинской, Тополевой, Гончарова, Дегтярева, Гуртьева, проспекте Университетском и других.

Всего до конца текущего года в областном центре предстоит комплексно обновить и построить 39 объектов уличной сети во всех районах. Помимо Дзержинского района работы с учетом погодных условий ведутся в Красноармейском, Тракторозаводском, Советском, Кировском, Краснооктябрьском районах. Восстановление дорожной инфраструктуры в регионе губернатор Андрей Бочаров определил приоритетным направлением с 2014 года. За это время в областном центре реконструировано и построено свыше 238 километров автодорог, которые остаются в нормативном состоянии, несмотря на сложный волгоградский климат и интенсивные транспортные нагрузки. Высокое качество напрямую связано с изменившимся подходом к проведению восстановительных мероприятий. В последние годы к работам допускаются только ответственные подрядчики, владеющие собственным парком современной специализированной техники и имеющие достаточный опыт в данной отрасли. Ключевым стало требование обеспечить обслуживание дороги на протяжении всего четырехлетнего гарантийного срока, потому что даже на идеальном покрытии со временем могут появляться изъяны – главное, своевременно их устранять.



