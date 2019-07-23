



"Известия", 23 июля (в сокращении)





Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года. Большинство опрошенных "Известиями" экспертов сошлись во мнении, что именно это значение наиболее объективно отражает уровень доходов населения, в отличие от популярного у чиновников среднего показателя, который, по данным все той же Федеральной службы госстатистики, в апреле 2019-го достиг 47,7 тыс. рублей. По словам специалистов, столь заметная разница между модальной и средней величиной заработка говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе.

В апреле 2019 года средняя зарплата в РФ, по данным Росстата, достигла 47,7 тыс. рублей — вдвое больше модального значения в 23,5 тыс. рублей. В апреле 2017-го средний заработок составлял 38,9 тыс. рублей, а модальный был на 55% меньше — 17,6 тыс. рублей. Таким образом, разница между значениями сокращается.

Зарплату в 23,5 тыс. рублей получают около 15–20% всех работников в России, оценила проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова. То, что модальное значение всё еще составляет 49,3% от средней, говорит о сохраняющемся в обществе неравенстве, пояснила она.

Практически каждый работник не только в нашей стране, но и за рубежом говорит о недоверии к средним показателям доходов, уточнила Ксения Екимова. Но именно по средней величине часто проводят международные сравнения, так как ее расчет наиболее прост и требует общих данных.

В случае оценки зарплат модальный показатель более информативен, нежели медианный или средний, согласна и доцент кафедры статистики и экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Наиболее объективным показателем уровня заработной платы, отражающим точнее состояние рынка труда, является модальный — он показывает и состояние (качество) рабочих мест, и возможности работодателей, говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Однако официальная статистика, как правило, показывает более высокие значения и модальной, и медианной, и средней зарплаты, уверен он.

— Росстат оценивает прежде всего уровень зарплат в крупных и средних предприятиях. Учет зарплат на малых или в ИП для ведомства сложен, поскольку он не может принудить их давать ежемесячную информацию. Кроме того, при расчете уровня зарплат Росстат не может учесть такие явления, как внутренние совмещения на предприятиях. Очень часто работодатель не фиксирует факты работы на 1,5 и более ставок в силу того, что это может рассматриваться как нарушение Трудового кодекса, — отметил эксперт.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ" Модальная зарплата представляет собой наиболее популярное значение в выборке. К примеру, если на предприятии работают четыре человека с окладами 30 тыс. рублей, 30 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 70 тыс. рублей, модальным значением для компании будет 30 тыс. рублей, встречающееся чаще всего. Также существуют понятия медианного и среднего показателей заработка. В первом случае это статистическая величина, означающая, что половина населения получает доход меньше этого значения, а половина — больше (в нашем примере это 40 тыс. рублей). По данным Росстата, медианная зарплата в стране достигла 34,4 тыс. рублей. Средний же заработок представляет собой сумму окладов, разделенную на их количество, — в нашем примере это 45 тыс. рублей.



