Газетный киоск

Суровая реальность: зарплаты россиян оказались вдвое ниже цифр, называемых чиновниками

Газетный киоск 23.07.2019 12:27
11149 26
23.07.2019 12:27


"Известия", 23 июля (в сокращении)

Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года. Большинство опрошенных "Известиями" экспертов сошлись во мнении, что именно это значение наиболее объективно отражает уровень доходов населения, в отличие от популярного у чиновников среднего показателя, который, по данным все той же Федеральной службы госстатистики, в апреле 2019-го достиг 47,7 тыс. рублей. По словам специалистов, столь заметная разница между модальной и средней величиной заработка говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе.
В апреле 2019 года средняя зарплата в РФ, по данным Росстата, достигла 47,7 тыс. рублей — вдвое больше модального значения в 23,5 тыс. рублей. В апреле 2017-го средний заработок составлял 38,9 тыс. рублей, а модальный был на 55% меньше — 17,6 тыс. рублей. Таким образом, разница между значениями сокращается.
Зарплату в 23,5 тыс. рублей получают около 15–20% всех работников в России, оценила проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова. То, что модальное значение всё еще составляет 49,3% от средней, говорит о сохраняющемся в обществе неравенстве, пояснила она.
Практически каждый работник не только в нашей стране, но и за рубежом говорит о недоверии к средним показателям доходов, уточнила Ксения Екимова. Но именно по средней величине часто проводят международные сравнения, так как ее расчет наиболее прост и требует общих данных.
В случае оценки зарплат модальный показатель более информативен, нежели медианный или средний, согласна и доцент кафедры статистики и экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Наиболее объективным показателем уровня заработной платы, отражающим точнее состояние рынка труда, является модальный — он показывает и состояние (качество) рабочих мест, и возможности работодателей, говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Однако официальная статистика, как правило, показывает более высокие значения и модальной, и медианной, и средней зарплаты, уверен он.
— Росстат оценивает прежде всего уровень зарплат в крупных и средних предприятиях. Учет зарплат на малых или в ИП для ведомства сложен, поскольку он не может принудить их давать ежемесячную информацию. Кроме того, при расчете уровня зарплат Росстат не может учесть такие явления, как внутренние совмещения на предприятиях. Очень часто работодатель не фиксирует факты работы на 1,5 и более ставок в силу того, что это может рассматриваться как нарушение Трудового кодекса, — отметил эксперт.
СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
Модальная зарплата представляет собой наиболее популярное значение в выборке. К примеру, если на предприятии работают четыре человека с окладами 30 тыс. рублей, 30 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 70 тыс. рублей, модальным значением для компании будет 30 тыс. рублей, встречающееся чаще всего.
Также существуют понятия медианного и среднего показателей заработка. В первом случае это статистическая величина, означающая, что половина населения получает доход меньше этого значения, а половина — больше (в нашем примере это 40 тыс. рублей). По данным Росстата, медианная зарплата в стране достигла 34,4 тыс. рублей. Средний же заработок представляет собой сумму окладов, разделенную на их количество, — в нашем примере это 45 тыс. рублей.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Суровая реальность: зарплаты россиян оказались вдвое ниже цифр, называемых чиновниками
23.07.2019 12:27
11151 26
Физическое лицо купит «мусорную» компанию со статусом регоператора в Волгоградской области и еще 3 регионах РФ
19.07.2019 10:07
13929 16
Возбуждено 17 уголовных дел в отношении группы астраханских чиновников и предпринимателей
18.07.2019 08:56
5266 11
Газетный киоск
23.07.2019 15:15
Газетный киоск 23.07.2019 15:15
6953 29 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
19.07.2019 10:07
Газетный киоск 19.07.2019 10:07
13929 16 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
18.07.2019 08:56
Газетный киоск 18.07.2019 08:56
5266 11 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
03.07.2019 11:02
Газетный киоск 03.07.2019 11:02
9295 12 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
25.06.2019 10:24
Газетный киоск 25.06.2019 10:24
7438 5 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
20.06.2019 08:48
Газетный киоск 20.06.2019 08:48
4489 25 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
19.06.2019 17:27
Газетный киоск 19.06.2019 17:27
1881 5 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
10.06.2019 13:01
Газетный киоск 10.06.2019 13:01
22186 59 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
30.05.2019 11:43
Газетный киоск 30.05.2019 11:43
5200 22 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
24.05.2019 17:56
Газетный киоск 24.05.2019 17:56
2505 0 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
11.05.2019 10:55
Газетный киоск 11.05.2019 10:55
9043 0 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
10.05.2019 18:46
Газетный киоск 10.05.2019 18:46
4843 0 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
27.03.2019 13:56
Газетный киоск 27.03.2019 13:56
26006 16 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
15.03.2019 11:21
Газетный киоск 15.03.2019 11:21
18558 9 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
11.03.2019 16:33
Газетный киоск 11.03.2019 16:33
9273 29 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:30
В Волгоградской области прораба обвиняют в падении работника с 7-метровой высотыСмотреть фотографии
16:24
«Эхо взрыва»: Волжский судостроительно-судоремонтный завод «попал» на 28 млн из-за ЧП с баржейСмотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области из-за тракториста-поджигателя камышей погибла прихожанка храмаСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде фирму директора-взяточника наказали на миллион за коррупциюСмотреть фотографии
15:15
Сомнительные ритуалы: суд признал соглашение между волгоградской мэрией и похоронным бюро сговоромСмотреть фотографии
15:13
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджетаСмотреть фотографии
14:47
Топ-менеджер оборонного предприятия в Волгограде покинул должность после уголовного скандала Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде продолжаются удивительные изменения в парке у «Авангарда»Смотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области больному раком инвалиду не дали бесплатных лекарств Смотреть фотографии
12:28
Пьяный мужчина с ножом нападал на подростка в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
Суровая реальность: зарплаты россиян оказались вдвое ниже цифр, называемых чиновникамиСмотреть фотографии
12:05
Грустное творчество жителя Волгограда взбодрило УК и жилинспекцию Смотреть фотографии
09:59
Под Волгоградом в тройном ДТП досталось стоявшему на обочине водителюСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде иномарка сбила двух детей на "зебре"Смотреть фотографии
08:21
Как мало надо для счастья: волгоградцы назвали чудом закрытие пивнушки в их жилом домеСмотреть фотографии
20:43
В Волгоград из Котельниково доставили всех пострадавших при взрыве газового баллонаСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде слепого участника войны обидели мифическим долгом за свет Смотреть фотографииCмотреть видео
17:12
На Волжском трубном заводе чествовали лучших металлурговСмотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области животные покусали свыше 3 тысяч человекСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде участника Великой Отечественной войны коммунальщики довели до горьких слез Смотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Волгоградский алюминиевый завод встретил День металлурга новыми достижениямиСмотреть фотографии
15:22
МегаФон представил серию решений «интернета вещей» для бизнеса и муниципалитетовСмотреть фотографии
15:00
На север Волгоградской области идут грозы с сильным ветромСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области в превышении должностных полномочий уличен экс-начальник отдела УФССПСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области аптечную сеть поймали на продаже опасных для здоровья "фанфуриков"Смотреть фотографии
13:08
В Волгограде кандидат в губернаторы от непарламентской партии «сдался» в избиркомСмотреть фотографии
12:29
На юге Волгограда пенсионер устроил стрельбу из-за шума газонокосилкиСмотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области канализацию в многоквартирном доме отремонтировали на бумагеСмотреть фотографии
11:54
Мэрия Волгограда не торопится выполнять обещания: ад для жителей приговоренного к сносу дома продолжается Смотреть фотографии
11:39
Экс-чиновнику из Средней Ахтубы Волгоградской области выставили счет за взятку кирпичомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 