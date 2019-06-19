ВЭБ.РФ профинансирует поставку медоборудования для Волгоградской области на 817 млн рублей





Технику планируют передать больницам до 1 октября 2019 года





ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ профинансирует поставку современного медицинского оборудования для Волгоградской области на 817 млн рублей, сообщили в госпорации порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ (в лице АО "ВЭБ-лизинг") и Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области заключили ряд контрактов по финансированию медицинского оборудования. Техника будет передана в государственные больницы области до 1 октября 2019 года. Общая сумма заключенных контрактов составляет 817 млн рублей", - говорится в сообщении.

Контракты будут реализованы за счет бюджета Волгоградской области. Ими предусмотрен лизинг 79 единиц медицинского оборудования, включая томографы, рентгеновское, ультразвуковое и эндоскопическое оборудование.

"От уровня развития медицины напрямую зависит не только качество жизни, но и сама жизнь. Модернизация медицинских учреждений невозможна без современного оборудования. Лизинговый инструментарий позволяет провести поставку техники оперативно, а скорость в вопросах медицины критична", - приводят в сообщении слова заместителя председателя ВЭБ.РФ, генерального директора АО "ВЭБ-лизинг" Артема Довлатова.

Как подчеркнул заместитель губернатора Владимир Шкарин, "оборудование позволит увеличить охват населения профосмотрами на местах". "Отмечу, что при создании центров амбулаторной онкологической помощи мы используем комплексный подход. Это не только новейшее оборудование, но и комфортные условия пребывания пациента в здании поликлиники", - добавил он.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, оборудованием будут оснащаться отделения больниц, в том числе центры амбулаторной онкологической помощи. Задачу по укреплению материально-технической базы путем развития базовых поликлиник в статусе центров амбулаторной онкологической помощи поставил перед региональным здравоохранением губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. За три года будет создано 14 таких центров, с переводом их с первого на более высокий второй уровень оказания медицинской помощи и с оснащением по стандартам третьего уровня. На первом этапе будут оснащены больница имени Фишера в Волжском, клиническая больница скорой помощи №15 и Урюпинская центральная районная больница (ЦРБ).