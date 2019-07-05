



МОСКВА, 3 июля - РИА Новости. Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший рост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Барнауле, сообщили РИА Новости в сервисе объявлений "Авито".

По данным портала, средняя зарплата по 23 исследованным российским городам по итогам второго квартала увеличилась на 6% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года и составила 37 тысяч рублей. В нескольких городах показатель превысил общероссийский: в Москве средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 47,4 тысячи, в Екатеринбурге - 39,3 тысячи, в Новосибирске - 37,4 тысячи рублей.

Уровень зарплаты в Краснодаре во втором квартале совпал со среднероссийским. Самые низкие зарплаты эксперты зафиксировали в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи рублей).

"При этом наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), в столице (10,9%) и в Тюмени (10,2%)", - указали в "Авито". Чуть меньший темп роста зарплат во втором квартале наблюдался в Новосибирске (плюс 9,4%), Екатеринбурге (плюс 9,2%), Тольятти (плюс 9%).

В число наиболее востребованных среди работодателей групп профессий в России вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса - на специалистов в этих сферах пришлось 68,1% всех актуальных вакансий. В свою очередь среди соискателей наибольший интерес вызвали предложения работы по группам "продажи", "строительство", "транспорт, логистика", "производство, сырье, сельское хозяйство" и "без опыта, студенты".

На вакансии в этих группах пришлось 69,8% всех запросов контактов за второй квартал. "Самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей все так же является строительство: в среднем 47,3 тысячи рублей в месяц. А меньше всего предлагали студентам и соискателям без опыта - 30,5 тысячи рублей в месяц. За год больше всего выросли зарплаты студентов (на 7%), а меньше всего - продавцов (на 3,2%)", - отметили в "Авито".