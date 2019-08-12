







РБК, 2 августа 2019 года.

Глава ЦИКа Элла Памфилова рассказала, что в ведомстве обсуждаются различные варианты корректировки законодательства о муниципальном фильтре на выборах губернаторов. Кроме того, она выступила за перенос единого дня голосования.

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что муниципальный фильтр на губернаторских выборах «в нынешнем виде» необходимо отменять. Об этом она сказала в интервью газете «Коммерсантъ».

«Тема фильтра — одна из самых горячих, и мы над ней интенсивно работаем, консультируясь с партиями. Мы договорились с Сергеем Кириенко, что я, как член рабочей группы, в ближайшее время соберу экспертов на площадке ЦИКа, чтобы подробно обсудить все возможные варианты», — сказала Памфилова.

«Я убеждена, и мою позицию поддерживают многие коллеги по ЦИКу, что норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять. Это мое глубочайшее убеждение», — пояснила она.

«Вместо нее необходимо выработать такую правовую норму, которая не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах», — резюмировала глава ЦИКа.

По ее словам, среди возможных вариантов решения проблемы может быть снижение высокого порога в 10% до 5% «или даже ниже». «Может, нужно, чтобы депутаты не по одной подписи ставили, а сколько хотят. Могут быть более радикальные предложения», — предложила она.

Глава Центризбиркома также высказалась за перенос единого дня голосования с сентября, поскольку «для явки это тоже отягчающее обстоятельство». По ее словам, это дискуссионный вопрос, который также обсуждается в рамках рабочей группы.

Фото сайта ЦИК.