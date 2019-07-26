Газетный киоск
Главное

СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области

Газетный киоск 26.07.2019 12:45
2399 18
26.07.2019 12:45

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По какому уголовному делу они задержаны, Петренко не уточнила.
Султанов ушел в отставку по собственному желанию еще 10 июня. Исполняющим обязанности председателя правительства — министра финансов Астраханской области назначили Виталия Шведова.
Помощник Шведова рассказал РИА Новости, что региональный Минфин работает в штатном режиме, обыски в ведомстве не проводились.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Сомнительные ритуалы: суд признал соглашение между волгоградской мэрией и похоронным бюро сговором
23.07.2019 15:15
15799 44
Суровая реальность: зарплаты россиян оказались вдвое ниже цифр, называемых чиновниками
23.07.2019 12:27
12455 28
Возбуждено 17 уголовных дел в отношении группы астраханских чиновников и предпринимателей
18.07.2019 08:56
5330 11
Газетный киоск
23.07.2019 15:15
Газетный киоск 23.07.2019 15:15
15799 44 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
23.07.2019 12:27
Газетный киоск 23.07.2019 12:27
12455 28 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
18.07.2019 08:56
Газетный киоск 18.07.2019 08:56
5330 11 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
03.07.2019 11:02
Газетный киоск 03.07.2019 11:02
9362 12 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
25.06.2019 10:24
Газетный киоск 25.06.2019 10:24
7462 5 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
20.06.2019 08:48
Газетный киоск 20.06.2019 08:48
4514 25 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
19.06.2019 17:27
Газетный киоск 19.06.2019 17:27
1909 5 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
10.06.2019 13:01
Газетный киоск 10.06.2019 13:01
22297 59 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
30.05.2019 11:43
Газетный киоск 30.05.2019 11:43
5220 22 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
24.05.2019 17:56
Газетный киоск 24.05.2019 17:56
2519 0 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
11.05.2019 10:55
Газетный киоск 11.05.2019 10:55
9052 0 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
10.05.2019 18:46
Газетный киоск 10.05.2019 18:46
4869 0 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
27.03.2019 13:56
Газетный киоск 27.03.2019 13:56
26037 16 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
15.03.2019 11:21
Газетный киоск 15.03.2019 11:21
18588 9 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
11.03.2019 16:33
Газетный киоск 11.03.2019 16:33
9286 29 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:08
В Волгограде секретарь обкома КПРФ «сколачивает» капитал на ценных бумагах и золотеСмотреть фотографии
16:58
Суд арестовал предполагаемого виновника гибели супругов из Пермского края в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде у главы стройфирмы арестовали имущество за неуплату налоговСмотреть фотографии
15:38
Россельхозбанк поддерживает экспортеров Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:37
Депутат от Волгоградской области Анна Кувычко – об итогах работы в Госдуме РФ за полгода и о планах на летоСмотреть фотографии
15:37
"Русал" во втором квартале текущего года увеличил производство алюминия до 938 тысяч тоннСмотреть фотографии
15:36
Избирком «оптом» зарегистрировал сразу 4 кандидата в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
В Волгоградской области обобравшую 28 пенсионеров мошенницу отправили в колонию-поселениеСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области разоблачили мошенника в рясеСмотреть фотографии
12:45
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области
12:38
В Волжском отменили два юбилейных мероприятия из-за непогодыСмотреть фотографии
12:29
В Волгоградской области в подъезде дома умерла 16-летняя школьницаСмотреть фотографии
12:23
Новое жилье в ипотеку: еще доступнееСмотреть фотографии
12:10
Спикера Госдумы Вячеслава Володина ждут в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:55
Регуправление Росреестра открестилось от проблем приговоренного к сносу жилого дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:38
Водитель из Башкирии задержан по делу о гибели семейной пары в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
Под Волгоградом поймали более десятка иностранцев-нелегаловСмотреть фотографии
09:14
В многоэтажке в Волгограде из газовых конфорок забили фонтаны водыСмотреть фотографии
08:11
В Волгоградской области прокуроры поставили на место "запутавшегося" чиновникаСмотреть фотографии
20:12
«Высота 102»ТВ: В Волгограде над пивнушками Тракторозаводского района нависла угроза Смотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Россельхозбанк увеличит кредитную поддержку малого и среднего бизнеса Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:38
ЛДПР ведет в Волгоградскую облдуму безработного депутата с приличным доходомСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде огласили приговор виновнику ДТП с тремя погибшимиСмотреть фотографии
14:14
Волгоградского бизнесмена отправили в колонию-поселение за оставленные за рубежом 495 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде маршрутка-"нелегал" влетела в столб, есть пострадавшие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:45
На «КАУСТИКе» выбрали лучших по профессииСмотреть фотографии
12:23
Непогода накроет Волгоград: коммунальщики приведены в повышенную готовностьСмотреть фотографии
11:46
Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда Смотреть фотографии
11:33
В Волгограде мэрия взяла под контроль продажу арбузов и дыньСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде за реконструкцию парка им. Гагарина берется местный подрядчикСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 