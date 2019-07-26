СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области

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Газетный киоск 26.07.2019 12:45
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26.07.2019 12:45
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По какому уголовному делу они задержаны, Петренко не уточнила.
Султанов ушел в отставку по собственному желанию еще 10 июня. Исполняющим обязанности председателя правительства — министра финансов Астраханской области назначили Виталия Шведова.
Помощник Шведова рассказал РИА Новости, что региональный Минфин работает в штатном режиме, обыски в ведомстве не проводились.
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