Эксперты поставили волгоградского губернатора в пример другим политикам





Член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков назвал губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова примером для других политиков в связи с активным соучастием в предвыборной кампании. Эксперт отметил высокую активность главы региона в пикетах единороссов и поездки в районы для сбора предложений в программу «Единой России», пишет издание «Газета.ру».

С Комковым солидарна директор департамента новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына, о чем пишет газета «Взгляд». В разгар предвыборной кампании губернатор Бочаров встречается не только с жителями Волгограда и области, но и чиновниками федерального уровня. На прошедшей неделе в Волгоград второй раз за лето прилетел помощник президента РФ Игорь Левитин, в минувший понедельник – глава МИД Сергей Лавров. Последний, помимо прочего, входит в первую пятерку федерального списка единороссов.

Визиты в регионы политиков такого уровня согласуются главой государства, что говорит о высоком уровне поддержки со стороны федеральных властей – мнение профессора Финансового университета при правительстве РФ Олега Матвейчева приводит издание «Клуб регионов». «Сейчас многие губернаторы хотели бы видеть у себя и первых лиц партии, и руководителей министерств, и пятерку, которая в бюллетене партии власти. Но не все удостаиваются такого внимания. Визит – это сигнал для местных элит, что это в первую очередь поддержка того, что сегодня в регионе делает губернатор», – цитирует политолога федеральная экспертная сеть.

Главе региона удалось консолидировать не только местные элиты, но и сплотить жителей Волгоградской области вокруг «ЕР», считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Губернатор активно встречается с избирателями, лично принимает от людей предложения в народную программу партии. Другие кандидаты от «Единой России» последовали его примеру. Это, например, депутат Госдумы Евгений Москвичев, глава Волгограда Виталий Лихачев или представительница ветеранского сообщества Зоя Ломакина», – приводит слова эксперта интернет-газета «Ридус».