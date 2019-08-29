Шесть миллионов предпенсионеров остались в России без работы





газета "Известия", 29 августа (в сокращении)

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили "Известия", проанализировав данные статистики. При этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности. Однако специалисты всё же оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий и связывают происходящее с нежеланием бизнесменов принимать сотрудников "серебряного" возраста, а также с распространенностью так называемых неофициальных трудовых отношений.

Данные о численности трудящихся россиян предпенсионного возраста содержатся в письме ПФР в Роструд. В документе есть информация (на основе уникальных СНИЛС) о работающих мужчинах 1959–1963 годов рождения и женщинах 1964–1968 годов рождения. Согласно документу, первых в России 1,8 млн человек, последних 2,2 млн — выходит, что работают 4 млн предпенсионеров. По информации Росстата на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек. Получается, что из них официально трудоустроены лишь 40%. Среди женщин эта доля несколько ниже (38%), среди мужчин — выше (43%).

В пресс-службе ПФР подтвердили верность данных, представленных в письме в Роструд. Там также обратили внимание, что из статистики фонда выпадают служащие силового блока, включая военных, судей и т.д.

"Известия" также направили запросы в Минтруд и Роструд. На момент выхода публикации в ведомствах не успели оперативно пояснить, почему 60% граждан предпенсионного возраста не трудоустроены официально.

Согласно данным Минтруда за июль этого года, уровень безработицы среди граждан 15 лет и старше по методологии Международной организации труда (МОТ) составляет 4,7%, а численность рабочей силы — 76,3 млн человек. То есть могут трудиться, но по каким-либо причинам не делают этого 3,6 млн человек. Неработающих граждан предпенсионного возраста гораздо больше — 6,1 млн человек. Конечно, часть из них уже вышла на заслуженный отдых досрочно (такое право имеют военные, врачи, учителя и некоторые другие категории) или не могут работать — например, из-за инвалидности. Последних в России не более 1 млн человек — по данным Росстата, такова численность инвалидов трудоспособного возраста старше 30.

Уровень безработицы среди предпенсионеров в России действительно беспрецедентно высок, а вот данные Минтруда о числе незанятых могут быть ошибочны, полагает член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.

— По методологии МОТ уровень безработицы определяется с помощью соцопроса. Человек должен искать работу, не иметь дохода и быть готовым быстро выйти на новое место. Многие предпенсионеры уже могли отчаяться и не просматривать вакансии, при этом иметь непостоянный заработок или жить за счет детей. Методология МОТ не относит этих людей к безработным, — пояснил эксперт.

По его словам, с дискриминацией по возрасту некоторые сотрудники сталкиваются начиная уже с 45 лет. Подходы и знания возрастных сотрудников большинство работодателей считают устаревшими, заявил Александр Сафонов.

Порядка 20–25% предпенсионеров могут находиться в «серой зоне», то есть трудоустроены неофициально, полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков. По его мнению, предприятиям невыгодно отказываться от пожилых сотрудников, которые обладают большим опытом.

В рамках пенсионной реформы государство принимает ряд мер для поддержки пожилых работников. Так, максимальное пособие по безработице для тех, кому осталось пять лет до официального завершения карьеры, на 41% больше обычного и составляет 11,3 тыс. рублей. Кроме того, предпенсионеры имеют право бесплатно повысить квалификацию или обучиться новой профессии, обратившись в службу занятости. По данным Роструда, в январе–июне этого года такой возможностью воспользовались 8,5 тыс. человек.



