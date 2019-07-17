Расследования

Бизнес-леди из Волгограда пыталась выкупить у полицейского партию контрафактного алкоголя

Расследования 17.07.2019 14:46
345 2
17.07.2019 14:46


Предпринимательницу из Волгограда обвиняют в попытке подкупа сотрудника полиции. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее делу. По данным следствия, директор фирмы, специализирующейся на розничной продаже алкоголя, и двое ее сообщников решили дать взятку начальнику одного из отделов УЭБ и ПК регионального главка МВД. Таким образом они пытались вернуть изъятое в их торговых павильонах контрафактное спиртное. Хотели они получить от стража порядка и дальнейшее “покровительство”. Полицейский рассказал о незаконном предложении руководству. С 23 по 29 января 2019 года бизнес-леди через посредников передала ему 200 тысяч рублей, а затем злоумышленников задержали. Все они сознались в совершенном преступлении. Женщину обвиняют в даче взятки в крупном размере, а ее сообщникам инкриминируется посредничество во взяточничестве.   
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Дело будет рассматривать Дзержинский районный суд.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Московские правозащитники назначили свидание с Михаилом Музраевым в СИЗО «Лефортово»
03.07.2019 13:28
23172 47
В Волгоградской области задержали межрегиональную банду браконьеров (ВИДЕО)
24.06.2019 13:03
34291 13
"Виновны": в Волгограде суд вынес приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетском и снял подозрения с газовиков
01.07.2019 18:04
13999 16
Расследования
17.07.2019 11:57
Расследования 17.07.2019 11:57
2038 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.07.2019 11:11
Расследования 17.07.2019 11:11
5471 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.07.2019 10:20
Расследования 16.07.2019 10:20
17645 19 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.07.2019 16:24
Расследования 15.07.2019 16:24
4348 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.07.2019 14:55
Расследования 14.07.2019 14:55
6863 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.07.2019 05:55
Расследования 13.07.2019 05:55
5399 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.07.2019 15:57
Расследования 12.07.2019 15:57
3387 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2019 14:53
Расследования 11.07.2019 14:53
4265 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2019 13:51
Расследования 11.07.2019 13:51
3501 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2019 11:38
Расследования 11.07.2019 11:38
915 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2019 11:14
Расследования 11.07.2019 11:14
1229 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.07.2019 17:08
Расследования 10.07.2019 17:08
2468 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.07.2019 14:10
Расследования 10.07.2019 14:10
7512 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 15:42
Расследования 09.07.2019 15:42
2448 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 14:20
Расследования 09.07.2019 14:20
21233 16 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:46
Бизнес-леди из Волгограда пыталась выкупить у полицейского партию контрафактного алкоголяСмотреть фотографии
14:35
Магия числа «228»: Второй кандидат в губернаторы Волгоградской области собрал подписи
14:32
ФСБ и МВД накрыли банду расхитителей багажа в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
13:39
На выборах в Волгоградской области избирателей-инвалидов ждут диковинные новшестваСмотреть фотографии
13:13
"Испорченный отпуск": около 150 туристов из Волгограда застряли в Греции по неизвестным причинам Смотреть фотографии
12:49
Страховка в турпакете: лечить нельзя - отказатьСмотреть фотографии
12:34
Прокуроры и суд заставили обезопасить мусорный полигон под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:32
В Волгоградской области подвели итоги ВИЧ-экспедицииСмотреть фотографии
11:59
Волгоградская гордума "объявила бой" пробкам на жд-переезде в поселке ГорькогоСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской области у сельской чиновницы вымогали полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:32
Ожидающих вылета волгоградских туристов снова заселили в отели Греции Смотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Освободить из-под стражи: в деле осужденного пластического хирурга из Волгограда новый поворотСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде детей хотели отвезти в лагерь на неисправных микроавтобусахСмотреть фотографии
10:33
Задержка рейса с туристами из Волгограда спровоцировала потасовку в аэропорту Греции Смотреть фотографииCмотреть видео
10:22
«Виртуальная АТС» стала доступна компаниям Волжского и КамышинаСмотреть фотографии
09:44
В Волгоградском облсуде вернулись к громкому делу пластического хирурга Смотреть фотографии
09:38
У председателя волгоградской гордумы Андрея Косолапова обнаружился "дар"Смотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области зачистили свалки на территории пяти колонийСмотреть фотографии
09:10
Трое подростков промышляли в Волгограде угонами автоСмотреть фотографии
08:59
Открыт конкурс на лучший проект благоустройства набережной в ЖК «Бейкер стрит»Смотреть фотографии
20:43
Спикера Волгоградской облдумы в Петербурге ждут сенаторы России и БеларусиСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: Губернатор Волгоградской области высказался о «своих» кандидатах в сенаторы Смотреть фотографииCмотреть видео
17:17
В Волгограде на рокадной дороге станет больше ливнеприемниковСмотреть фотографии
16:47
Стала известна цена спасения склона "Волгоград Арены" от позора во время ливнейСмотреть фотографии
15:27
Работа не волк: депутаты Волгоградской гордумы уходят на каникулыСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде предпринимателя удалили с рынка за торговлю поддельной одеждойСмотреть фотографии
14:36
У хлебозавода в Волжском рабочие нашли "эхо войны"Смотреть фотографии
14:28
Волгоградец пошел на друга в суд с поддельной долговой распискойСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области в двух райотделах полиции назначили новых начальниковСмотреть фотографии
13:36
Под Волгоградом ликвидируют вспышку африканской чумы свиней Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 