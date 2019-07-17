Расследования 17.07.2019 14:46
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17.07.2019 14:46
Предпринимательницу из Волгограда обвиняют в попытке подкупа сотрудника полиции. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее делу. По данным следствия, директор фирмы, специализирующейся на розничной продаже алкоголя, и двое ее сообщников решили дать взятку начальнику одного из отделов УЭБ и ПК регионального главка МВД. Таким образом они пытались вернуть изъятое в их торговых павильонах контрафактное спиртное. Хотели они получить от стража порядка и дальнейшее “покровительство”. Полицейский рассказал о незаконном предложении руководству. С 23 по 29 января 2019 года бизнес-леди через посредников передала ему 200 тысяч рублей, а затем злоумышленников задержали. Все они сознались в совершенном преступлении. Женщину обвиняют в даче взятки в крупном размере, а ее сообщникам инкриминируется посредничество во взяточничестве.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Дело будет рассматривать Дзержинский районный суд.
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