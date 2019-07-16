Аналитика

«Высота 102»ТВ: Губернатор Волгоградской области высказался о «своих» кандидатах в сенаторы

Аналитика 16.07.2019 20:06
5209 6
16.07.2019 20:06



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: рабочее утро в облизбиркоме, что думает губернатор Волгоградской области о «своих» кандидатах в сенаторы, мэрия сделала выводы по итогам прошедших ливней и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
«Меня это бесит!»: Волгоградцы о причинах собственной агрессии
30.06.2019 18:16
46721 20
«На остановке как в духовке»: утомленным солнцем волгоградцам не хватает тени
16.06.2019 18:05
48571 31
«Высота 102 ТВ»: Заключенные помогают вернуть былое величие Дворцу спорта Волгограда
05.07.2019 20:01
40873 0
Аналитика
15.07.2019 20:02
Аналитика 15.07.2019 20:02
40166 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.07.2019 19:12
Аналитика 14.07.2019 19:12
30448 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.07.2019 20:04
Аналитика 12.07.2019 20:04
41289 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.07.2019 20:23
Аналитика 11.07.2019 20:23
45184 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.07.2019 20:00
Аналитика 10.07.2019 20:00
43828 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.07.2019 20:01
Аналитика 09.07.2019 20:01
34970 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.07.2019 20:03
Аналитика 08.07.2019 20:03
42403 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.07.2019 11:01
Аналитика 08.07.2019 11:01
3323 16 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.07.2019 20:01
Аналитика 05.07.2019 20:01
40873 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.07.2019 20:14
Аналитика 04.07.2019 20:14
37623 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.07.2019 20:02
Аналитика 03.07.2019 20:02
35523 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.07.2019 20:16
Аналитика 02.07.2019 20:16
29186 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.07.2019 10:41
Аналитика 02.07.2019 10:41
9293 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.07.2019 20:02
Аналитика 01.07.2019 20:02
40906 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.07.2019 12:57
Аналитика 01.07.2019 12:57
12120 20 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:43
Спикера Волгоградской облдумы в Петербурге ждут сенаторы России и БеларусиСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: Губернатор Волгоградской области высказался о «своих» кандидатах в сенаторы Смотреть фотографииCмотреть видео
17:17
В Волгограде на рокадной дороге станет больше ливнеприемниковСмотреть фотографии
16:47
Стала известна цена спасения склона "Волгоград Арены" от позора во время ливнейСмотреть фотографии
15:27
Работа не волк: депутаты Волгоградской гордумы уходят на каникулыСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде предпринимателя удалили с рынка за торговлю поддельной одеждойСмотреть фотографии
14:36
У хлебозавода в Волжском рабочие нашли "эхо войны"Смотреть фотографии
14:28
Волгоградец пошел на друга в суд с поддельной долговой распискойСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области в двух райотделах полиции назначили новых начальниковСмотреть фотографии
13:36
Под Волгоградом ликвидируют вспышку африканской чумы свинейСмотреть фотографии
13:24
Футбольная милота: от жеста полузащитника волгоградского «Ротора» кайфуют всеСмотреть фотографии
13:22
В Волгоградской области вслед за мэром глава администрации Ленинского района ушел в отставку Смотреть фотографии
11:44
Агроном, металлург и спортсмен: губернатор встретился с кандидатами в сенаторы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:39
Волгоградский "Красный Октябрь" приступил к ремонту аварийной пешеходной эстакадыСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде пенсионер отдал мошенникам за бензопилу полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:04
«ЕвроХим-ВолгаКалий» строит собственную железнодорожную станциюСмотреть фотографии
10:49
В Волжском пассажирам автобусов предлагают бесплатную водуСмотреть фотографии
10:20
«Из санатория в зал заседаний»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана пришла в суд Смотреть фотографии
09:34
Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал в избирком документы на регистрациюСмотреть фотографии
09:11
Двухлетний ребёнок госпитализирован после падения с высоты 4 этажа в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде ситуация с рекой нечистот уперлась в неведомого хозяина Смотреть фотографииCмотреть видео
19:38
Трехлетняя девочка погибла во время семейного отдыха в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:45
«Ну и вонища!»: в центре Волгограда третью неделю течет канализационная река Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде передовой швее-мотористке по суду дали звание «Ветеран труда»Смотреть фотографии
17:03
В райцентре Волгоградской области ликвидировали рассадник крыс под окнами чиновниковСмотреть фотографии
16:43
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системыСмотреть фотографии
16:41
«Почем муниципальный фильтр?»: кандидаты в губернаторы Волгоградской области – о наболевшем Смотреть фотографии
16:24
Налоговому должнику из Волгоградской области не дали "спрятаться" в ВоронежеСмотреть фотографии
15:49
Сбербанк расширил линейку онлайн-сервисов по управлению номинальными счетами для зачисления социальных выплатСмотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом электромонтер попал в больницу после ремонта ЛЭПСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 