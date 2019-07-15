Расследования 15.07.2019 16:24
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15.07.2019 16:24
Бизнесмена, работавшего в регионе и задолжавшего крупную сумму налоговикам, призвали к ответу служители Фемиды в Воронеже. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Центральный районный суд Воронежа удовлетворил иск Урюпинского межрайонного прокурора о взыскании с бизнесмена, который вел дела на территории нескольких районов области, более 11 миллионов рублей. По данным следствия, в 2015 году руководитель коммерческой организации включил в декларации ложные сведения о закупке сельхозпродукции у ряда фиктивных организаций. Так он смог уйти от уплаты налога на добавленную стоимость. Известно, что сейчас мужчина проживает в соседнем регионе.
Сообщается также, что по инициативе надзорного ведомства для обеспечения исполнения исковых требований у него арестовали 6 земельных участков стоимостью более 5,5 миллиона рублей.
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