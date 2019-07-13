Под Волгоградом осужден дебошир за нападение на полицейского в служебном кабинете





Нападение на сотрудника отделения патрульно-постовой службы в отделе полиции обернулось для жителя Иловлинского района уголовным делом и приговором. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы районного суда, мужчину признали виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Иловлинца приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Следствием и судом установлено, что 6 апреля текущего года его доставили в отдел полиции по Иловлинскому району по подозрению в нанесении ножевого ранения местному жителю. Сотрудник полиции, который хотел сфотографировать подозреваемого для приобщения фотоснимка к журналу задержанных, сказал ему встать со стула. Однако тот агрессивно отреагировал на требование сотрудника полиции. Задержанный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к стражу порядка и нанес ему один удар головой в область левого плеча, причинив незначительные телесные повреждения в виде ссадины. Свою вину подсудимый полностью признал, пояснив, что в тот момент находился под воздействием спиртного и сильно возмутился требованию полицейского. Причем, все это произошло в присутствии других сотрудников полиции. Суд посчитал, что смягчающими обстоятельствами является наличие двоих малолетних детей, а также признание вины и раскаяние.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



