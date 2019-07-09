У кандидата в губернаторы Волгоградской области возникли проблемы с избиркомом





На забывчивость указали кандидату в губернаторы Волгоградской области Владимиру Полякову в избиркоме региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление комиссии, претендент на пост руководителя области от партии «Национальный курс» не предоставил важные документы, без которых его регистрация невозможна. Так, участник выборов запамятовал о необходимости назначить своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам и оформить на него доверенность. Процедура техническая, но крайне важная: только при наличии этих документов возможно открытие спецсчета для финансирования кампании. По сути, без этих бумаг кандидат не может приступить к сбору подписей депутатов муниципального уровня в свою поддержку, так как опросные листы должны оплачиваться из официального избирательного фонда.

На те же грабли, что и Поляков, наступал и руководитель партии «Национальный курс» Денис Ганич. В прошлом году он пытался участвовать в выборах мэра Москвы. Однако не был зарегистрирован, так как не предоставил в избирательную комиссию необходимые документы.

Сбор подписей в поддержку своего выдвижения кандидаты должны завершить до 24 июля. Документы на регистрацию облизбирком будет принимать с 16 по 24 июля. Выборы губернатора Волгоградской области состоятся 8 сентября.

Фото: ikvo.ru