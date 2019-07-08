Культура

Одной звезды мало: компанию Диме Билану на дне города Волжского составит Лариса Долина

Культура 08.07.2019 12:05
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08.07.2019 12:05


В Волжском на праздновании 65-летия со дня основания города споет Лариса Долина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, выступление певицы обойдется почти в 2 миллиона рублей. Это в два с половиной раза меньше, чем потратят на Диму Билана. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что визит певца в Волжский оценили в 5 миллионов рублей. Заказчиком услуг артистов выступает в обоих случаях ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий». Только концерт с участием Димы Билана пройдет 28 июля, а с участием Ларисы Долиной – 27 июля. 
Напомним, в конце июля Волжский празднует 65-летие со дня рождения. В качестве «подарка» волжанам администрация Волгоградской области выделила серьезные средства на ремонт Дворца культуры «Октябрь», на обновление медицинского колледжа, политехнического техникума, больницы имени Фишера, а также на реконструкцию  дорог. 

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