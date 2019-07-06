«Высота 102 ТВ»: Заключенные помогают вернуть былое величие Дворцу спорта Волгограда







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня:

Волгоградский Дворец спорта возвращают к жизни: капремонт идет по плану. 20 минут страха и чудесное спасение - в ЦПКиО Волгограда объяснили, почему чертового колесо остановилось. Жить будет: пациенты ставят диагноз системе здравоохранения Волгоградской области .

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.



