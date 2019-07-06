Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Заключенные помогают вернуть былое величие Дворцу спорта Волгограда

Аналитика 05.07.2019 20:01
33667 0
05.07.2019 20:01



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: 
Волгоградский Дворец спорта возвращают к жизни: капремонт идет по плану. 20 минут страха и чудесное спасение - в ЦПКиО Волгограда объяснили, почему чертового колесо остановилось. Жить будет: пациенты ставят диагноз системе здравоохранения Волгоградской области .
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: Волгоград взбудоражили слухи об обысках у очень влиятельных людей
10.06.2019 20:05
61387 8
«Высота 102»ТВ: В Волгограде и Волжском лето началось с пляжного беспредела
13.06.2019 20:36
50959 0
«Меня это бесит!»: Волгоградцы о причинах собственной агрессии
30.06.2019 18:16
46479 20
Аналитика
04.07.2019 20:14
Аналитика 04.07.2019 20:14
37272 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.07.2019 20:02
Аналитика 03.07.2019 20:02
35292 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.07.2019 20:16
Аналитика 02.07.2019 20:16
28998 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.07.2019 10:41
Аналитика 02.07.2019 10:41
9013 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.07.2019 20:02
Аналитика 01.07.2019 20:02
40751 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.07.2019 12:57
Аналитика 01.07.2019 12:57
11885 20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.07.2019 10:47
Аналитика 01.07.2019 10:47
6432 49 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.06.2019 18:16
Аналитика 30.06.2019 18:16
46479 20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.06.2019 20:07
Аналитика 28.06.2019 20:07
32438 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.06.2019 20:13
Аналитика 27.06.2019 20:13
40663 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.06.2019 20:03
Аналитика 26.06.2019 20:03
33262 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.06.2019 14:50
Аналитика 26.06.2019 14:50
3430 38 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.06.2019 20:01
Аналитика 25.06.2019 20:01
29827 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.06.2019 20:01
Аналитика 24.06.2019 20:01
41191 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.06.2019 20:11
Аналитика 21.06.2019 20:11
33360 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:26
Трубы, канаты и металл: рабочие волгоградского "Красного Октября" показали характер футболистовСмотреть фотографии
13:42
На юге Волгограда взялись за ликвидацию озера фекалийСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области растет зона особого противопожарного режима
12:37
В центре Волгограда 50 пар станцуют латиноамериканские танцы
11:03
Жители Волгоградской области за сутки отдали 1,5 миллиона рублей “роботам”-мошенникамСмотреть фотографии
11:01
Полтора десятка человек эвакуировали ночью при пожаре в Волгоградской области, есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:13
«Назвали нас «захватчиками»: в Волгоградской области у бюджетников и многодетных отнимают землюСмотреть фотографии
10:03
В Волжском девушка на "Daewoo Matiz" "сыграла в "бильярд" иномаркойСмотреть фотографии
09:38
Двое подростков разбились на скутере в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:22
Суд прекратил уголовное преследование врача из Югры за смертельное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:46
В Волгоградской области перевозчика-«прогульщика» лишили лицензииСмотреть фотографии
05:14
В Волгоградской области пастух распродавал чужой скотСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: Заключенные помогают вернуть былое величие Дворцу спорта ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арестСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов
16:01
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочийСмотреть фотографии
15:16
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
13:26
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”Смотреть фотографии
12:51
Сподвижник экс-кандитата в мэры Москвы собрался в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенникаСмотреть фотографии
12:30
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице ПугачевскойСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде сносят незаконную автостоянкуСмотреть фотографии
11:15
"Водитель пытался увернуться": шесть человек пострадали в аварии на трассе "Сызрань-Волгоград"Смотреть фотографии
11:14
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:32
Названы причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:31
Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде на пути из Москвы в Дагестан загорелся автовоз
08:45
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области сельские власти обязали обустроить площадки для мусораСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102 ТВ»: Уходящие натуры Волгоградской облдумы прощаются с мандатами Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 