В Краснооктябрьском районе Волгограда гигантские мусорные завалы поглотили часть проезжей части на ул. Ломоносова и продолжают разрастаться в отсутствие должной уборки. На проблему в очередной раз обратили внимание читатели ИА «Высота 102», проживающие на Водопадной, Ломоносова, Саратовской, Муромской и Николая Кибальчича. Волгоградцы уверены, что с наступлением весны к их домам от завалов поползут не только зловонные запахи, но и крысы, а летом горы мусора могут стать причиной серьезных пожаров.





По словам жителей частного сектора, ежегодно мусорные завалы образуются возле их домов по двум прозаичным причинам: установленных здесь контейнеров для сбора ТКО не хватает, а вывозить крупногабаритные отходы попросту некому.

– Наша улица Ломоносова не первый год звучит на весь регион как самая грязная и замусоренная в Волгограде. Но к этой весне дело дошло до критической точки – из-за накопившихся за зиму отходов сюда практически перестал ездить спецтранспорт, – рассказали ИА «Высота 102» читатели. – Мы буквально живем на помойке и ощущаем себя непрошенными гостями на пиру у отъевшихся крыс.

Соседи горожан с ул. Водопадной и вовсе заявляют: с их площадки отходы не вывозят уже целый месяц.

– Нам расклеили объявление, в котором говорится, что сбор ТКО с Водопадной прекращен из-за того, что техника не может подобраться из-за завалов к бакам. Рекомендовано носить мусор на соседние улицы. А за что, простите, мы каждый месяц в таком случае должны платить деньги? – задаются справедливым вопросом волгоградцы.





Фотограф ИА «Высота 102» побывал накануне на севере Волгограда и зафиксировал впечатляющие по масштабам горы отходов в частнике: здесь и ветки, и шины и бытовой мусор. Примечательно, что контейнеры для сбора отходов при этом были пусты.

– Конечно, они пустые, – подтверждают волгоградцы. – Дело в том, что их не хватает. Люди носят мусор, но положить его часто некуда, в итоге кладут рядом с этими баками. А «ЭкоЦентр» вытряхивает лишь то, что находится в емкостях. До пакетов, которые сложены рядом, им нет дела. Вот так и получается, что то, что не влезло в баки, остается рядом, гниет и привлекает всякую живность.





До сих пор недоумевают люди и относительно того, что в Волгограде крупногабаритные отхода в последнее время вообще не вывозятся:

– Много раз уже поднимали эту тему и знаем, что регоператор ветки и шины не утилизирует. Этим якобы должен заниматься собственник территории. Но районной администрации на этот мусор плевать до тех пор, пока снова не прославимся в СМИ. У «ЭкоЦентра» ответ один: «Свалки – не наше дело». Так их бы и не было, свалок этих, если бы всё вывозилось вовремя и на баки не жалели бы денег. А так получается, что все кивают друг на друга, а мы имеем то, что имеем.





Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать ситуацию «ЭкоЦентр». В организации заверили, что мусор с ул. Водопадной собирают в ручном режиме ежедневно.

– Мы написали письмо в администрацию Краснооктябрьского района с просьбой установить новые контейнеры, так как сейчас нашим работникам на данной территории приходится собирать отходы вручную. По всем остальным адресам вывоз отходов производится ежедневно. Но рядом с площадками образованы несанкционированные свалки из отходов, которые не относятся к коммунальным. Отвечает за уборку таких свалок собственник земельного участка, – сообщили в «ЭкоЦентре».





В мэрии, куда также обратились корреспонденты информагентства, заверили, что в настоящее время чиновники Краснооктябрьского района решают, как быть с пожирающими частный сектор свалками:

– Ранее сотрудниками администрации Краснооктябрьского района на территориях, указанных в запросе, были зафиксированы скопления мусора, оставленного отдельными несознательными гражданами за пределами площадок по сбору ТКО. В том числе на данных территориях зафиксировано размещение строительного мусора и порубочные остатки садовых растений. Вопрос очистки данных участков в настоящее время прорабатывается, – говорится в ответе администрации Волгограда.





Очень может быть, что уборкой мусора на севере Волгограда коммунальщики займутся в ближайшее время:

– Согласно сложившейся многолетней практике, в весенний период в Волгограде проводятся масштабные работы по зачистке от бросового мусора общественных территорий и по уборке городских пространств после зимы. Работы по поддержанию чистоты проводятся в том числе в рамках общегородского месячника по благоустройству. О старте месячника будет сообщено отдельно, – сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Читатели ИА «Высота 102» с улиц Водопадной и Ломоносова обещали сообщить о стартовавшей уборке – фоторепортаж с отвоеванных у мусора улиц редакция информагентства надеется опубликовать этой весной.

















Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»