Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
 Депутат предупредил о шпионаже через игру Pokemon Go
Саратовский депутат Александр Янклович предостерег коллег в ходе заседания от использования враждебных и шпионских программ. Как сообщает ИА «СарИнформ», заявление депутата прозвучало в ходе обсуждения нацпроекта «Экономика данных...
«Мы – гости у отъевшихся крыс»: мусорные завалы поглощают частный сектор на севере Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда гигантские мусорные завалы поглотили часть проезжей части на ул. Ломоносова и продолжают разрастаться в отсутствие должной уборки. На проблему в очередной раз обратили внимание читатели ИА «Высота 102», проживающие на Водопадной, Ломоносова, Саратовской, Муромской и Николая Кибальчича. Волгоградцы уверены, что с наступлением весны к их домам от завалов поползут не только зловонные запахи, но и крысы, а летом горы мусора могут стать причиной серьезных пожаров. 


По словам жителей частного сектора, ежегодно мусорные завалы образуются возле их домов по двум прозаичным причинам: установленных здесь контейнеров для сбора ТКО не хватает, а вывозить крупногабаритные отходы попросту некому. 

– Наша улица Ломоносова не первый год звучит на весь регион как самая грязная и замусоренная в Волгограде. Но к этой весне дело дошло до критической точки – из-за накопившихся за зиму отходов сюда практически перестал ездить спецтранспорт, – рассказали  ИА «Высота 102» читатели. – Мы буквально живем на помойке и ощущаем себя непрошенными гостями на пиру у отъевшихся крыс. 

Соседи горожан с ул. Водопадной и вовсе заявляют: с их площадки отходы не вывозят уже целый месяц.

– Нам расклеили объявление, в котором говорится, что сбор ТКО с Водопадной прекращен из-за того, что техника не может подобраться из-за завалов к бакам. Рекомендовано носить мусор на соседние улицы. А за что, простите, мы каждый месяц в таком случае должны платить деньги? – задаются справедливым вопросом волгоградцы. 


Фотограф ИА «Высота 102» побывал накануне на севере Волгограда и зафиксировал впечатляющие по масштабам горы отходов в частнике: здесь и ветки, и шины и бытовой мусор. Примечательно, что контейнеры для сбора отходов при этом были пусты.

– Конечно, они пустые, – подтверждают волгоградцы. – Дело в том, что их не хватает. Люди носят мусор, но положить его часто некуда, в итоге кладут рядом с этими баками. А «ЭкоЦентр» вытряхивает лишь то, что находится в емкостях. До пакетов, которые сложены рядом, им нет дела. Вот так и получается, что то, что не влезло в баки, остается рядом, гниет и привлекает всякую живность. 


До сих пор недоумевают люди и относительно того, что в Волгограде крупногабаритные отхода в последнее время вообще не вывозятся:

– Много раз уже поднимали эту тему и знаем, что регоператор ветки и шины не утилизирует. Этим якобы должен заниматься собственник территории. Но районной администрации на этот мусор плевать до тех пор, пока снова не прославимся в СМИ. У «ЭкоЦентра» ответ один: «Свалки – не наше дело». Так их бы и не было, свалок этих, если бы всё вывозилось вовремя и на баки не жалели бы денег. А так получается, что все кивают друг на друга, а мы имеем то, что имеем. 


Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать ситуацию «ЭкоЦентр». В организации заверили, что мусор с ул. Водопадной собирают в ручном режиме ежедневно.

– Мы написали письмо в администрацию Краснооктябрьского района с просьбой установить новые контейнеры, так как сейчас нашим работникам на данной территории приходится собирать отходы вручную. По всем остальным адресам вывоз отходов производится ежедневно. Но рядом с площадками образованы несанкционированные свалки из отходов, которые не относятся к коммунальным. Отвечает за уборку таких свалок собственник земельного участка, – сообщили в «ЭкоЦентре».


В мэрии, куда также обратились корреспонденты информагентства, заверили, что в настоящее время чиновники Краснооктябрьского района решают, как быть с пожирающими частный сектор свалками:

– Ранее сотрудниками администрации Краснооктябрьского района на территориях, указанных в запросе, были зафиксированы скопления мусора, оставленного отдельными несознательными гражданами за пределами площадок по сбору ТКО. В том числе на данных территориях зафиксировано размещение строительного мусора и порубочные остатки садовых растений. Вопрос очистки данных участков в настоящее время прорабатывается, – говорится в ответе администрации Волгограда.


Очень может быть, что уборкой мусора на севере Волгограда коммунальщики займутся в ближайшее время:

– Согласно сложившейся многолетней практике, в весенний период в Волгограде проводятся масштабные работы по зачистке от бросового мусора общественных территорий и по уборке городских пространств после зимы. Работы по поддержанию чистоты проводятся в том числе в рамках общегородского месячника по благоустройству. О старте месячника будет сообщено отдельно, – сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. 

Читатели ИА «Высота 102» с улиц Водопадной и Ломоносова обещали сообщить о стартовавшей уборке – фоторепортаж с отвоеванных у мусора улиц редакция информагентства надеется  опубликовать этой весной. 





Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

