В Волгоградской области заложили средства на капремонт 1,5 тыс. домов





В Волгоградской области фонд капитального ремонта отрапортовал о подготовке к обновлению жилого фонда. По данным регоператора, в бюджете организации на 2026 год заложены средства на ремонт 1495 домов. Специалисты пообещали произвести утепление фасадов, заменить кровельное покрытие, усилить фундаменты, модернизировать инженерные сети и произвести некоторые другие виды работ согласно графику региональной программы. Также в течение ближайших двух лет запланирована установка 2,5 тыс. счетчиков коммунальных ресурсов.

- На текущий момент заключены контракты на проведение капитального ремонта по 1743 видам работ — это почти 98% от планового показателя. Объем на 2026 год определялся с учетом переносов собственниками сроков проведения капремонта, уже выполненного объема работ в предыдущем периоде и результатов экспертных заключений после технического обследования МКД, - сообщили в комитете ЖКХ.

Отметим, чтобы повлиять на сроки капитального ремонта, волгоградцы могут обратиться за помощью в местную администрацию. Власти имеют право инициировать перенос обновления домов на более ранний период.

