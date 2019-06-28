Под Волгоградом водитель "УАЗа" съехал в пруд, есть пострадавшие

Происшествия 28.06.2019 09:49
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28.06.2019 09:49
Два человека получили травмы в ДТП в Городищенском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось накануне утром у пруда Карьер в километре от рабочего поселка Ерзовка. По предварительным данным, 40-летний водитель не справился с управлением и съехал в водоем. Пострадал сам автомобилист и его пассажир. Мужчины госпитализированы.
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