В Волгограде на оптовой базе горит склад с сантехникой (ВИДЕО)

Происшествия 27.06.2019 17:17
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27.06.2019 17:17
Пожар на оптовой строительной базе в Советском районе на улице 25 лет Октября вспыхнул сегодня вечером. Сигнал поступил в дежурную часть в районе 17.00. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. По предварительной информации, горит одноэтажный кирпичный склад с сантехникой на площади 300 квадратных метров. С огнем борются пожарные расчеты. По словам генерального директора фирмы, которая владеет помещениями, пожар начался с крыши. Сотрудники, находившиеся в здании, успели вынести один компьютер. Документацию, наличные деньги и другие материальные ценности, по всей видимости, уничтожил огонь. Предприниматель оценивает ущерб в десятки миллионов рублей.
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