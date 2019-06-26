Расследования

Следователи восстановили картину взрыва на ТЭЦ в Волгоградской области

Расследования 26.06.2019 17:22
4715 5
26.06.2019 17:22


Предварительной причиной взрыва на ТЭЦ в Камышине, где пострадал человек, стало скопление и возгорание паров легковоспламеняющихся веществ. Как рассказал ИА “Высота 102” руководитель СО по городу Камышин регионального СУ СК России Сергей  Наумов, при проверке установлено, что цистерну для воды, объемом в 500 кубических метров, покрывали специальной антикоррозийной грунтовкой. При работе с ней использовали растворитель Р-4, в состав которого входят легковоспламеняющиеся компоненты. Уже известно, что в нарушение требований безопасности, при выполнении работ в цистерне не устроили систему принудительной вентиляции. Из-за этого концентрация паров и смогла достичь опасного уровня. Ситуацию могла усугубить и жаркая погода, цистерна также сильно нагрелась, и вероятно, воздух в ней практически не циркулировал. Имеющиеся в ней отверстия были слишком малы, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Также известно, что концентрация паров внутри была достаточно высока, чтобы рабочим приходилась заходить внутрь в респираторах. Работы проводила подрядная организация. Проверка продолжается. Точную причину взрыва выясняют следователи и эксперты.  
Напомним, ЧП случилось накануне в 17:15. В результате взрыва пострадал 34-летний рабочий. С 80% ожогов тела он был доставлен в реанимацию. Сейчас за его жизнь борются врачи Центральной городской больницы Камышина. Взрывом с емкости сорвало и сбросило на землю тяжелую крышу. Сама емкость деформирована.
Для справки: В состав растворителя Р-4 входит 62% толуола. Это пожароопасная, легковоспламеняющаяся, токсичная жидкость. Также в растворителе есть легковоспламеняющийся ацетон. 
“У каждой катастрофы есть своя причина и свой виновник. Если соблюдать все меры безопасности ничего не случится. Толуол горюч и летуч, но практически каждый из нас ежедневно сталкивается с ним, толуол входит в состав бензина, однако трагедии не происходит. Есть и другие, более взрывоопасные растворители, и если соблюдать осторожность, то несчастья не произойдет. А строителям, ремонтникам и особенно организаторам их работ можно посоветовать тщательно соблюдать технику безопасности и внимательно читать инструкции к применяемым веществам и материалам”, - прокомментировал Юрий Зотов, профессор кафедры "Технологии органического и нефтехимического синтеза" ВолгГТУ.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области
10.06.2019 19:46
64601 0
Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствия
12.06.2019 05:52
60257 0
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
10.06.2019 17:45
38893 47
Расследования
26.06.2019 18:17
Расследования 26.06.2019 18:17
813 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.06.2019 12:38
Расследования 26.06.2019 12:38
1373 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.06.2019 10:55
Расследования 26.06.2019 10:55
1071 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.06.2019 10:14
Расследования 26.06.2019 10:14
565 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.06.2019 12:02
Расследования 25.06.2019 12:02
3128 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.06.2019 11:35
Расследования 25.06.2019 11:35
1906 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.06.2019 13:03
Расследования 24.06.2019 13:03
33139 13 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.06.2019 12:53
Расследования 24.06.2019 12:53
2983 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.06.2019 09:16
Расследования 24.06.2019 09:16
4942 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.06.2019 08:43
Расследования 24.06.2019 08:43
4300 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.06.2019 13:21
Расследования 21.06.2019 13:21
4786 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.06.2019 11:40
Расследования 21.06.2019 11:40
7086 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.06.2019 10:24
Расследования 21.06.2019 10:24
2316 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.06.2019 19:37
Расследования 20.06.2019 19:37
1800 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.06.2019 14:43
Расследования 20.06.2019 14:43
2732 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:03
«Высота 102»ТВ: На забытом разъезде в Волгоградской области люди годами живут без воды Смотреть фотографииCмотреть видео
19:04
Волжская компания набирает рабочихСмотреть фотографии
18:48
В Волгограде утонули двое детейСмотреть фотографии
18:17
Волгоградской области конкурсного управляющего будут судить за хищение 1200 тонн зернаСмотреть фотографии
17:57
«Ростелеком»: в этом году ресурсы видеотрансляции Прямой линии подверглись самому большому количеству атакСмотреть фотографии
17:42
В Волгоградской области «зафонил» берег водоемаСмотреть фотографии
17:22
Следователи восстановили картину взрыва на ТЭЦ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Склон у «Волгоград Арены» протестировали на готовность к очередному ливнюСмотреть фотографии
15:53
В Волгоградской области председателя сельсовета лишили мандата за несданную декларациюСмотреть фотографии
15:02
Мечты чиновников о стильной архитектуре Волгограда снова отложили в сторонкуСмотреть фотографии
14:50
Средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжила «победный» ростСмотреть фотографии
14:31
В Волгоградской области из-за жары введен особый противопожарный режимСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде муниципальному учреждению «светит» крупный штраф за могилу ЕрманаСмотреть фотографии
14:20
Около 40 тысяч абонентов Волгоградского региона выбрали антивирус от «Ростелекома»Смотреть фотографии
12:43
В проблемном районе под Волгоградом станет на три свалки меньшеСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде сиделка предстанет перед судом за убийство беспомощного инвалидаСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде вода на двух пляжах не прошла проверку РоспотребнадзораСмотреть фотографии
11:18
Жители квартала в Волгограде скидываются на народный ремонт убитой дороги Смотреть фотографии
11:04
Второй пошел: выдвиженец от КПРФ сдал документы на участие в выборах губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
Бизнесмен из Волгоградской области заплатит за стихийные кафешки у трассы "Москва-Астрахань"Смотреть фотографии
10:39
Видеоблогеры ютуба утроили переполох на заседании гордумы в Волгограде Смотреть фотографии
10:20
Волгоградец попал в ДТП на угнанном у друга автомобилеСмотреть фотографии
10:17
Конкурсный июнь в АО «КАУСТИК» завершенСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде старшину осудили за воспитание подчиненного кулакамиСмотреть фотографии
09:56
Водитель-"шахматист" из Астрахани пострадал в ДТП с грузовиком под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде пенсионерка за секунду лишилась потолка и газа в квартиреСмотреть фотографии
23:18
В Волгоградской области проверяют обстоятельства травмирования рабочего при взрыве на ТЭЦСмотреть фотографии
20:12
Рабочий пострадал при взрыве в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: Реставраторы «Родины-матери» в Волгограде обещают не пугать новоделом Смотреть фотографииCмотреть видео
17:24
«Валите на здоровье»: в Волгограде нелегальные перевозчики мусора безнаказанно пополняют свалкуСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 