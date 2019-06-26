



Предварительной причиной взрыва на ТЭЦ в Камышине, где пострадал человек, стало скопление и возгорание паров легковоспламеняющихся веществ. Как рассказал ИА “Высота 102” руководитель СО по городу Камышин регионального СУ СК России Сергей Наумов, при проверке установлено, что цистерну для воды, объемом в 500 кубических метров, покрывали специальной антикоррозийной грунтовкой. При работе с ней использовали растворитель Р-4, в состав которого входят легковоспламеняющиеся компоненты. Уже известно, что в нарушение требований безопасности, при выполнении работ в цистерне не устроили систему принудительной вентиляции. Из-за этого концентрация паров и смогла достичь опасного уровня. Ситуацию могла усугубить и жаркая погода, цистерна также сильно нагрелась, и вероятно, воздух в ней практически не циркулировал. Имеющиеся в ней отверстия были слишком малы, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Также известно, что концентрация паров внутри была достаточно высока, чтобы рабочим приходилась заходить внутрь в респираторах. Работы проводила подрядная организация. Проверка продолжается. Точную причину взрыва выясняют следователи и эксперты.

Напомним, ЧП случилось накануне в 17:15. В результате взрыва пострадал 34-летний рабочий. С 80% ожогов тела он был доставлен в реанимацию. Сейчас за его жизнь борются врачи Центральной городской больницы Камышина. Взрывом с емкости сорвало и сбросило на землю тяжелую крышу. Сама емкость деформирована.

Для справки: В состав растворителя Р-4 входит 62% толуола. Это пожароопасная, легковоспламеняющаяся, токсичная жидкость. Также в растворителе есть легковоспламеняющийся ацетон.

“У каждой катастрофы есть своя причина и свой виновник. Если соблюдать все меры безопасности ничего не случится. Толуол горюч и летуч, но практически каждый из нас ежедневно сталкивается с ним, толуол входит в состав бензина, однако трагедии не происходит. Есть и другие, более взрывоопасные растворители, и если соблюдать осторожность, то несчастья не произойдет. А строителям, ремонтникам и особенно организаторам их работ можно посоветовать тщательно соблюдать технику безопасности и внимательно читать инструкции к применяемым веществам и материалам”, - прокомментировал Юрий Зотов, профессор кафедры "Технологии органического и нефтехимического синтеза" ВолгГТУ.