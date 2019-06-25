Пожарная каланча в Волгограде побелела ненадолго (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Культура 25.06.2019 14:14
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25.06.2019 14:14
В историческом здании пожарной части на улице Коммунистической, 5 в центре Волгограда полным ходом идет реконструкция. И каланча, и помещения внутри объекта постепенно преображаются и проходят адаптацию под современное музейное пространство со сложной системой коммуникаций, вентиляции, пожаротушения и безопасности. Само собой, внутренние помещения, где еще недавно располагался областной комитет транспорта и другие организации, теперь не узнать. Специалисты подрядной организации делают свою работу. «Мы постоянно встречаемся со строителями и проектировщиками. Обсуждаем, делаем корректировки в проект. Все это постепенно воплощается в жизнь. Я и мои коллеги уже видим и знаем, что там будет», - говорит директор областного краеведческого музея Анатолий Мальченко.
Сегодня съемочная группа ИА «Высота 102» побывала на площадке реконструкции. Подробности ремонта здания, а также прекрасные виды с высоты каланчи - в фоторепортаже.
Кстати, белый цвет каланчи, который так взволновал некоторых горожан, это временное явление. «Сначала поверхность снаружи очистили гидроструйным аппаратом, заменили и отреставрировали поврежденные от времени кирпичи, а затем покрыли грунтовкой. Отсюда белый цвет. Потом будет наноситься бежевая и красная краска», - пояснил мастер производственных работ Вячеслав Барабаш.
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