Пожарная каланча в Волгограде побелела ненадолго (ФОТОРЕПОРТАЖ)





В историческом здании пожарной части на улице Коммунистической, 5 в центре Волгограда полным ходом идет реконструкция. И каланча, и помещения внутри объекта постепенно преображаются и проходят адаптацию под современное музейное пространство со сложной системой коммуникаций, вентиляции, пожаротушения и безопасности. Само собой, внутренние помещения, где еще недавно располагался областной комитет транспорта и другие организации, теперь не узнать. Специалисты подрядной организации делают свою работу. «Мы постоянно встречаемся со строителями и проектировщиками. Обсуждаем, делаем корректировки в проект. Все это постепенно воплощается в жизнь. Я и мои коллеги уже видим и знаем, что там будет», - говорит директор областного краеведческого музея Анатолий Мальченко.





Сегодня съемочная группа ИА «Высота 102» побывала на площадке реконструкции. Подробности ремонта здания, а также прекрасные виды с высоты каланчи - в фоторепортаже.





Кстати, белый цвет каланчи, который так взволновал некоторых горожан, это временное явление. «Сначала поверхность снаружи очистили гидроструйным аппаратом, заменили и отреставрировали поврежденные от времени кирпичи, а затем покрыли грунтовкой. Отсюда белый цвет. Потом будет наноситься бежевая и красная краска», - пояснил мастер производственных работ Вячеслав Барабаш.















