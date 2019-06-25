В Волгоградской области военнослужащий утонул по пути в магазин

Происшествия 25.06.2019 12:30
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25.06.2019 12:30
Молодой человек погиб в Калачевском районе, пытаясь переплыть реку. О случившемся ИА “Высота 102” сообщили источники в экстренных службах региона. Трагедия случилась накануне. По предварительной информации, 26-летний военнослужащий был на полевом выезде на полигоне Прудбой. После занятий он отправился в поселок, в магазин. Скорее всего, парень решил срезать путь, переплыв через речку Карповка. Однако солдат не рассчитал своих сил и пошел ко дну. Позднее удалось извлечь из реки тело погибшего. Что стало причиной беды, сейчас выясняют специалисты. Однако стоит напомнить, что спасатели и сотрудники МЧС предостерегают людей от купания в незнакомых местах, рекомендуют рассчитывать свои силы. Информация о случившемся уточняется.
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