В Волгоградской области военнослужащий утонул по пути в магазин





Молодой человек погиб в Калачевском районе, пытаясь переплыть реку. О случившемся ИА “Высота 102” сообщили источники в экстренных службах региона. Трагедия случилась накануне. По предварительной информации, 26-летний военнослужащий был на полевом выезде на полигоне Прудбой. После занятий он отправился в поселок, в магазин. Скорее всего, парень решил срезать путь, переплыв через речку Карповка. Однако солдат не рассчитал своих сил и пошел ко дну. Позднее удалось извлечь из реки тело погибшего. Что стало причиной беды, сейчас выясняют специалисты. Однако стоит напомнить, что спасатели и сотрудники МЧС предостерегают людей от купания в незнакомых местах, рекомендуют рассчитывать свои силы. Информация о случившемся уточняется.