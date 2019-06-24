Расследования 24.06.2019 13:03
4600 3
24.06.2019 13:03
Почти два десятка жителей Волгоградской и Ростовской областей были задержаны по подозрению в браконьерстве. Об этом, как передает ИА “Высота 102”, сообщает сегодня МВД России. В группу браконьеров входили 15 жителей Ростовской области и 2 местных жителя. Возраст участников варьировался от 30 до 62 лет. Своим преступным промыслом они занимались, дислоцируясь на территории бывшей базы отдыха в Суровикинском районе Волгоградской области, на берегу Цимлянского водохранилища. При обыске у них изъяли 148 браконьерских сетей различной длины и почти 2,5 тысячи экземпляров сазана, судака, чехони, густеры, карася, окуня, зеркального карпа, леща, а также несколько тонн замороженной рыбы. Примерный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил не менее 5 миллионов рублей.
Въезд в браконьерское логово охранялся. В вагончиках и домиках были установлены морозильные камеры. В них хранилась рыба добытая рыба. Ее привозили на грузовиках. Свежую и замороженную рыбу оптом продавали постоянным покупателям в Волгоградской области и других регионах России.
По данным правоохранителей, организовал группу 44-летний житель Ростовской области. В помощники он брал как своих знакомых, так и нанимал работников со стороны. Известно, что 8 членов группы уже имеют судимости за подобные преступления. Возбуждено уголовное дело по п части 3 статьи 256 УК РФ “Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц”. Главарь браконьеров арестован.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 19:46
64182 0
12.06.2019 05:52
58697 0
10.06.2019 17:45
38273 47
В Волгограде бывший борец с наркотиками идет под суд за наркоторговлю и отмывание денег24.06.2019 12:53
Расследования 24.06.2019 12:53
765 3 Обсудить
В Волгограде одурманенный водитель протащил полицейского по дороге и получил срок24.06.2019 09:16
Расследования 24.06.2019 09:16
4315 3 Обсудить
«Поджога не было?»: в Волгограде выясняют обстоятельства ночного инцидента в офисе ЛДПР24.06.2019 08:43
Расследования 24.06.2019 08:43
3979 10 Обсудить
Мошенничество в сфере автострахования вытесняет «потребительский терроризм»21.06.2019 13:21
Расследования 21.06.2019 13:21
3992 7 Обсудить
"Три месяца без интернета": в Волгограде продлили домашний арест экс-депутату городской думы21.06.2019 11:40
Расследования 21.06.2019 11:40
6814 6 Обсудить
Жительница Москвы погибла в Волгоградской области под колесами грузовика21.06.2019 10:24
Расследования 21.06.2019 10:24
1857 0 Обсудить
Житель Волгоградской области украл старые железки на станции20.06.2019 19:37
Расследования 20.06.2019 19:37
1619 1 Обсудить
В Волгограде бизнесмен ответит за яйца20.06.2019 14:43
Расследования 20.06.2019 14:43
2530 7 Обсудить
Волгоградец отправится в колонию за попытку сжечь машину начальника20.06.2019 10:24
Расследования 20.06.2019 10:24
1511 2 Обсудить
Партнера нефтяников и газовиков из Волгоградской области будут судить за уход от налогов19.06.2019 16:01
Расследования 19.06.2019 16:01
3063 0 Обсудить
Шестеро жителей Волгоградской области качали нефть из трубы19.06.2019 13:29
Расследования 19.06.2019 13:29
2960 10 Обсудить
В Волгограде отправят в колонию трио убийц-расчленителей19.06.2019 12:02
Расследования 19.06.2019 12:02
11232 3 Обсудить
Житель Волгоградской области украл полкилометра рельсов18.06.2019 14:23
Расследования 18.06.2019 14:23
2705 6 Обсудить
В Волгограде подозреваемый в причастности к убийству известного бизнесмена ответил на обвинения18.06.2019 11:22
Расследования 18.06.2019 11:22
6196 11 Обсудить
Подпольного “коллекционера” оружия из Волгоградской области оштрафовали18.06.2019 10:37
Расследования 18.06.2019 10:37
1689 1 Обсудить
Реклама