Почти два десятка жителей Волгоградской и Ростовской областей были задержаны по подозрению в браконьерстве. Об этом, как передает ИА “Высота 102”, сообщает сегодня МВД России. В группу браконьеров входили 15 жителей Ростовской области и 2 местных жителя. Возраст участников варьировался от 30 до 62 лет. Своим преступным промыслом они занимались, дислоцируясь на территории бывшей базы отдыха в Суровикинском районе Волгоградской области, на берегу Цимлянского водохранилища. При обыске у них изъяли 148 браконьерских сетей различной длины и почти 2,5 тысячи экземпляров сазана, судака, чехони, густеры, карася, окуня, зеркального карпа, леща, а также несколько тонн замороженной рыбы. Примерный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил не менее 5 миллионов рублей.

Въезд в браконьерское логово охранялся. В вагончиках и домиках были установлены морозильные камеры. В них хранилась рыба добытая рыба. Ее привозили на грузовиках. Свежую и замороженную рыбу оптом продавали постоянным покупателям в Волгоградской области и других регионах России.

По данным правоохранителей, организовал группу 44-летний житель Ростовской области. В помощники он брал как своих знакомых, так и нанимал работников со стороны. Известно, что 8 членов группы уже имеют судимости за подобные преступления. Возбуждено уголовное дело по п части 3 статьи 256 УК РФ “Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц”. Главарь браконьеров арестован.