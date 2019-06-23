Экология

Саранча может добавить проблем семи регионам, включая Волгоградскую область

Экология 23.06.2019 14:10
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23.06.2019 14:10


Наибольшее внимание ситуации с саранчовыми вредителями требуется в Ростовской области, Калмыкии, Ставропольском крае, Волгоградской и Астраханской областях, в Чечне и Дагестане. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», было заявлено в Минсельхозе России, где в режиме видеоконференции обсудили текущее состояние развития популяций саранчовых вредителей на территории РФ, предпринимаемые в регионах меры борьбы, прогноз риска возникновения чрезвычайных ситуаций и другие вопросы. По состоянию на 20 июня, в России обследовано 5091,83 тыс. га, из которых заселено саранчовыми 616,55 тыс. га. Обработано 191,57 тыс. га. Задействовано 459 ед. наземной техники и 42 авиаборта. Отмечается, что для своевременного проведения защитных обработок на федеральных землях против саранчовых вредителей в текущем году с целью ликвидации ЧС на балансе ФГБУ «Россельхозцентр» имеется резерв инсектицида «Имидор» в объеме 22 786,03 литра для обработки 303,81 тыс. га.
В Минсельхозе отметили, что перед регионами стоит задача не допустить возникновения ЧС, сохранить урожай и экспортный потенциал Российской Федерации.
Отметим, что филиал ФГБУ Россельхозцентр по Волгоградской области в последний раз сообщал о результатах мониторинга саранчовых вредителей в мае текущего года. Тогда указывалось, что  кубышки саранчовых выявлены в Быковском, Ленинском, Среднеахтубинском и Суровикинском районах на площади 1,222 тыс. га. Их выживаемость составила 62%. В июне текущего года был проведен мониторинг границы с Казахстаном. Так, со стороны РФ мониторинг проведен на территории Палласовского района Волгоградской области (п. Серогодский Лимановского с/п, Кайсацкое с/п. Савинское с/п) на площади 1000 га, со стороны Республики Казахстан на территории Жанибекского района (Борсинский аульный округ, Камыстинский аульный округ) на площади 1000 га. Отмечается, что личинок стадных саранчовых не выявлено.

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