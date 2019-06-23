Борьба с коррупцией

В Волгоградской области муниципалы станут профессионалами в борьбе с коррупцией

Борьба с коррупцией 23.06.2019 10:55
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23.06.2019 10:55


Около полумиллиона рублей потратят из областного бюджета на повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 198 человек прослушают курс образовательной программы  "Государственная политика в области противодействия коррупции. Профилактика коррупционных правонарушений  на муниципальной службе".  Обучающиеся проведут за партой 18 часов. Реализация программы обучения, считает заказчик – комитет  по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области - позволит повысить профессиональную компетентность муниципальных служащих Волгоградской области за счет освоения теоретических и практических знаний. Дополнительные навыки муниципальные служащие будут получать до конца октября этого года.


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