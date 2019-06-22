Политика

Москвичи-«жириновцы» выберут кандидата в губернаторы Волгоградской области

Политика 22.06.2019 11:19
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22.06.2019 11:19


Сегодня в Волгограде состоится региональная конференция ЛДПР, где озвучат фамилии выдвиженцев в кандидаты  в губернаторы и облдуму. Как стало известно ИА «Высота 102», особенность этой конференции  в том, что в ней примут участие в основном члены ЛДПР из столицы и других регионов России. Так, из Москвы приехала делегация из пятидесяти человек. Представители местного отделения ЛДПР приглашены лишь в небольшом количестве, в связи с чем волгоградские партийцы уже выразили возмущение.
Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», среди возможных кандидатов в губернаторы Волгоградской области называют депутата Госдумы Игоря Торощина и депутата одной из районных дум Волгоградской области.
Напомним, последнее собрание членов ЛДПР в Волгограде закончилось скандалом. И.о. председателя реготделения Сергей Попов покинул пост в знак протеста против действий московского руководства. Он обвинил его в "сливе партии" перед выборами. Кандидатом в депутаты областной думы его выдвинули справороссы.


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