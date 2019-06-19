Выборы

МФЦ готовы ударно поработать для повышения явки на выборах губернатора Волгоградской области

Выборы 19.06.2019 12:38
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19.06.2019 12:38




48 МФЦ Волгоградской области готовятся к наплыву избирателей в преддверии выборов 8 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона,  между комиссией и ГКУ ВО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заключено соглашение о совместной реализации механизма «мобильный избиратель».
Центры «Мои документы» станут операторами по приему заявлений от граждан, желающих проголосовать не по месту регистрации на выборах губернатора и депутатов облдумы по партийным спискам. Обращения в МФЦ по данному вопросу будут приниматься с 24 июля по 4 сентября. Аналогичные заявления можно будет направлять также в территориальные избиркомы или через сайт госуслуг. С 28 августа к этой работе присоединятся еще и УИКи.
За кандидата-одномандатника в депутаты облдумы голосование предусмотрено только на территории соответствующего округа.
Напомним, еще одной технической новинкой предстоящего единого дня голосования станет возможность для избирателей проголосовать за губернатора, находясь в Москве. В столице 8 сентября откроют около 30 цифровых избирательных участков, на которые могут прийти, в том числе, волгоградцы.

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