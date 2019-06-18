«Высота 102»ТВ: Волгоградские цыгане не ждут гостей из Чемодановки

Аналитика 18.06.2019 20:18
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18.06.2019 20:18
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: процесс по делу о громком заказном убийстве, воры-гастролеры промышляли у Мамаева кургане, цыганский барон из Волгограда рассказал об отношениях с цыганами из Чемодановки и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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