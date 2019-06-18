



Первые четыре человека заявили о самовыдвижении на выборы в Волгоградскую областную думу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома, среди вероятных претендентов на мандаты – один действующий парламентарий. Это член «Единой России», депутат по Волжскому одномандатному округу №11 и главный врач больницы №3 Волжского Дмитрий Шипунов. Он намерен баллотироваться по соседнему Волжскому округу №10.

В действующий созыв заксобрания в 2014 году Шупунов попал при поддержке партии власти. Однако следующий намеревается штурмовать в одиночку. Депутат не участвовал и в предварительном голосовании «ЕР» по определению кандидатов в депутаты облдумы.

По округу №10 от «Единой России» на выборы идет пенсионер Владимир Пыльнев.Этот же округ выбрал еще один самовыдвиженец – директор ООО «Полипроф» Виталий Баташов. Безработная жительница Москвы, бывшая волжанка Татьяна Орешкина готовится участвовать в выборах по одномандатному округу №11. Пенсионер Борис Пылин заявил о самовыдвижении по Дзержинскому округу №14.

Для регистрации в качестве кандидатов самовыдвиженцам требуется собрать 3% подписей избирателей округа. Выборы пройдут 8 сентября.



