Волгоградские тхэквондисты – третьи на первенстве ЮФО





Сегодня в Майкопе завершились чемпионат и первенство Южного федерального округа России по тхэквондо МФТ. Соревнования прошли во Дворце спорта Адыгейского государственного университета, где собрались 489 спортсменов из шести регионов ЮФО. Сборная Волгоградской области заняла почётное третье место в общекомандном зачёте.

Турнир включал несколько дисциплин: туль (формальные комплексы), спарринг, спецтехника и постановочный спарринг. Медали разыгрывались во всех возрастных категориях - среди мужчин, женщин, юниоров и юношей.

По итогам соревнований сформировался следующий рейтинг регионов:

1. Краснодарский край;

2. Республика Адыгея;

3. Волгоградская область.





Представители Волгоградской области завоевали медали в разных категориях. В дисциплине «туль» первое место заняли Александр Скворцов, Дмитрий Чупинин и Артём Гоголев.

В «спецтехнике» бронзовую медаль завоевал Марк Зайченко.

В «спарринге» победителями стали Артём Гоголев, Святослав Михайлов, Дмитрий Демченко, Александр Капитанов, Яна Московкина, Андрей Наджарян и Павел Иванов.

В «постановочном спарринге» первое место среди юниорок завоевали Александра Сидорова и Айна Тоймухамедова.

Итоги первенства ЮФО продемонстрировали стабильность волгоградской школы тхэквондо. Завоёванные медали - это результат системной работы тренеров и целеустремлённости спортсменов. В ближайшее время команда продолжит тренировки с фокусом на подготовку к всероссийским соревнованиям. Первенство России по тхэквондо МФТ состоится в ноябре в Москве.

Александр Веселовский

Фото: сайт Школа чемпионов