Главное

Актуально

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

Федеральные новости

 Криптофермерам может грозить крупный штраф за незаконный майнинг
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 16 марта рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект о штрафах до двух миллионов рублей за майнинг криптовалюты.  В случае принятия законопроекта физлицам...
Федеральные новости
 Отхлеставшего ребенка в школе жителя Саратова оправдали по делу о хулиганстве
В Саратове суд поставил точку в разбирательствах по делу об избиении одного из учеников школы №86 отцом одноклассника. Как сообщает ИА «СарИнформ», мужчина был оправдан по статье о хулиганстве. ...
Спорт

Волгоградские тхэквондисты – третьи на первенстве ЮФО

Спорт 16.03.2026 20:42
0
16.03.2026 20:42


Сегодня в Майкопе завершились чемпионат и первенство Южного федерального округа России по тхэквондо МФТ. Соревнования прошли во Дворце спорта Адыгейского государственного университета, где собрались 489 спортсменов из шести регионов ЮФО. Сборная Волгоградской области заняла почётное третье место в общекомандном зачёте.

Турнир включал несколько дисциплин: туль (формальные комплексы), спарринг, спецтехника и постановочный спарринг. Медали разыгрывались во всех возрастных категориях - среди мужчин, женщин, юниоров и юношей.

По итогам соревнований сформировался следующий рейтинг регионов:

1. Краснодарский край;

2. Республика Адыгея;

3. Волгоградская область.


Представители Волгоградской области завоевали медали в разных категориях. В дисциплине «туль» первое место заняли Александр Скворцов, Дмитрий Чупинин и Артём Гоголев.

В «спецтехнике» бронзовую медаль завоевал Марк Зайченко.

В «спарринге» победителями стали Артём Гоголев, Святослав Михайлов, Дмитрий Демченко, Александр Капитанов, Яна Московкина, Андрей Наджарян и Павел Иванов.

В «постановочном спарринге» первое место среди юниорок завоевали Александра Сидорова и Айна Тоймухамедова.

Итоги первенства ЮФО продемонстрировали стабильность волгоградской школы тхэквондо. Завоёванные медали - это результат системной работы тренеров и целеустремлённости спортсменов. В ближайшее время команда продолжит тренировки с фокусом на подготовку к всероссийским соревнованиям. Первенство России по тхэквондо МФТ состоится в ноябре в Москве.

Александр Веселовский

Фото: сайт Школа чемпионов

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
16.03.2026 21:26
Спорт 16.03.2026 21:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.03.2026 20:42
Спорт 16.03.2026 20:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.03.2026 19:45
Спорт 16.03.2026 19:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.03.2026 17:20
Спорт 15.03.2026 17:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.03.2026 12:48
Спорт 15.03.2026 12:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.03.2026 09:47
Спорт 15.03.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.03.2026 17:17
Спорт 14.03.2026 17:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.03.2026 21:40
Спорт 13.03.2026 21:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.03.2026 20:32
Спорт 12.03.2026 20:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.03.2026 10:37
Спорт 12.03.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.03.2026 13:04
Спорт 11.03.2026 13:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.03.2026 19:44
Спорт 10.03.2026 19:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.03.2026 23:01
Спорт 09.03.2026 23:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.03.2026 17:08
Спорт 09.03.2026 17:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.03.2026 13:29
Спорт 09.03.2026 13:29
Комментарии

0
Далее

