Второй день чемпионата Волгоградской области по футзалу





Сегодня закончился второй игровой день чемпионата Волгоградской области по футзалу среди команд первой группы. Насыщенная программа подарила болельщикам немало ярких эмоций: неожиданные результаты, разгромные счета и упорные противостояния.

Результаты матчей второго игрового дня:

ст. Преображенская (Киквидзенский район) – «Киквидзе» (Киквидзенский район) — 13:19. Команда «Киквидзе» продемонстрировала высокий класс, уверенно переиграв земляков из станицы Преображенской.

СШ «Ротор» (Волгоград) - Михайловка – 1:11. Крупная победа Михайловки: команда показала слаженную игру и не оставила шансов волгоградцам.

«Ахтуба» (р. п. Средняя Ахтуба) – «Киквидзе» (Киквидзенский район) – 4:7. «Киквидзе» вновь добились успеха, подтвердив статус одной из сильнейших команд турнира.

«Ермак» (Волгоград) - СШ «Ротор» (Волгоград) - 20:5. Казаки разгромил СШ «Ротор», продемонстрировав мощную атаку и надёжную оборону.

«ЕРС-Комплект-ВГАФК» (Волгоград) — ст. Преображенская (Киквидзенский район) - 3:3. Ничья в матче, где обе команды боролись до последних секунд.

«Ермак» (Волгоград) - «Ахтуба» (р. п. Средняя Ахтуба) - 3:4. Ахтубинцы одержали волевую победу, опередив волгоградцев всего на один мяч.

«ЕРС-Комплект-ВГАФК» (Волгоград) - Михайловка - 4:6. Михайловка взяла верх над волгоградской командой, показав хорошую реализацию моментов.





В списке лучших снайперов чемпионата лидирует Артур Григорян из команды «Киквидзе», на счету которого уже 16 голов. Его результативность во многом определила успехи команды в прошедших матчах.

Ещё три игрока забили по восемь мячей и делят вторую строчку в гонке бомбардиров: Иван Егоров («Киквидзе»), Андрей Комаров («Ахтуба») и Марк Ребриков («Ахтуба»).

Следующий тур чемпионата Волгоградской области по футзалу состоится 29 марта. Болельщиков ждут новые противостояния, где команды будут бороться за очки, а бомбардиры за лидерство в снайперской гонке. Особенно интересно проследить, сможет ли Артур Григорян увеличить отрыв от преследователей, а также как проявят себя другие результативные игроки.

Александр Веселовский