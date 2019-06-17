Под Волгоградом гулянка в кафе закончилась стрельбой из ружья, трое ранены (ВИДЕО)

В Городищенском районе трое мужчин в возрасте от 20 до 25 лет госпитализированы с огнестрельными ранениями ног. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, стрельбу из охотничьего ружья по молодым людям открыл 34-летний местный житель. Все участники потасовки в ночь с субботы на воскресенье отдыхали в кафе «Волго-Дон», расположенном в Ерзовском дачном массиве.
Происшествия 17.06.2019 17:13
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17.06.2019 17:13
В Городищенском районе трое мужчин в возрасте от 20 до 25 лет госпитализированы с огнестрельными ранениями ног. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, стрельбу из охотничьего ружья по молодым людям открыл 34-летний местный житель. Все участники потасовки в ночь с субботы на воскресенье отдыхали в кафе «Волго-Дон», расположенном в Ерзовском дачном массиве.
В Городищенском районе трое мужчин в возрасте от 20 до 25 лет госпитализированы с огнестрельными ранениями ног. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, стрельбу из охотничьего ружья по молодым людям открыл 34-летний местный житель. Все участники потасовки в ночь с субботы на воскресенье отдыхали в кафе «Волго-Дон», расположенном в Ерзовском дачном массиве.
Около 5 утра между отдыхающими вспыхнула ссора, которая перешла в драку. Один из участников стычки вызвал такси, съездил домой и вернулся с охотничьим ружьем. На улице возле заведения он несколько раз выстрелил в сторону своих неприятелей.
Раненых доставили в больницу скорой помощи №25 Волгограда. Медики сообщили о происшествии в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Городищенскому району в скором времени задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Охотничье ружье, которое принадлежало фигуранту дела на законных основаниях, изъято. Разрешение на оружие аннулировано.
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