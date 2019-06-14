В Волгограде пьяный мотоциклист на спортбайке врезался в трактор

Происшествия 14.06.2019 11:27
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14.06.2019 11:27
Попаданием в больницу закончилась для молодого человека поездка на кроссовом мотоцикле. Как сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось поздно вечером 12 июня в Тракторозаводском районе. 24-летний парень ехал на мотоцикле “Kayo” по переулку Войкова. Напротив дома № 4 по улице Ясная он решил обогнать трактор “Белорус”, но это у него не вышло. Мотоциклист врезался в спецтехнику. Со множеством травм байкера госпитализировали.
Правоохранители выяснили, что пострадавший в поездку отправился пьяным, прав на управление байком у него не было.
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