Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области





Следственным комитетом России совместно с ФСБ задержан экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, задержание проведено в рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах.



В свою очередь ФСБ России сообщила, что совместно со Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой Российской Федерации "в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Бочарова А.И. и угроз в его адрес, задержаны бывший руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Музраев М.К. и волгоградский предприниматель Зубков В.В".