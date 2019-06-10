Расследования

Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области

Расследования 10.06.2019 19:46
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10.06.2019 19:46


Следственным комитетом России совместно с ФСБ задержан экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, задержание проведено в рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах.
В свою очередь ФСБ России сообщила, что совместно со Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой Российской Федерации "в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Бочарова А.И. и угроз в его адрес, задержаны бывший руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Музраев М.К. и волгоградский предприниматель Зубков В.В".
Также, как стало известно ИА «Высота 102», к Владимиру Зубкову, которого в определенных кругах называют "авторитетом", есть вопросы и в рамках расследования уголовного дела об убийстве волгоградского бизнесмена Сергея Брудного. По месту жительства коммерсанта, а также его родных, проведены обыски. Напомним, в результате стрельбы у кафе «Маруся» в центре Волгограда 21 мая 2014 года погиб коммерсант Сергей Брудный, ранения получил являвшийся на тот момент директором Центрального рынка Евгений Ремезов (он недавно был задержан как предполагаемый организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова). Исполнителя убийства Сергея Брудного, который, по некоторым данным, в прошлом являлся боевиком террориста Доку Умарова, в 2015 году приговорили к 17 годам лишения свободы. Один из заказчиков преступления и посредник также получили длительные тюремные сроки. В Волгоградском облсуде в настоящее время идет процесс над еще одним фигурантом дела о заказном убийстве Брудного – Александром Гебертом.

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