Аналитика

«Высота 102»ТВ: Волгоград взбудоражили слухи об обысках у очень влиятельных людей

Аналитика 10.06.2019 20:05
13457 8
10.06.2019 20:05

В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: заместитель губернатора опроверг слухи об обысках, медики начали праздновать профессиональный праздник с понедельника, спасатели вышли на дикие пляжи, жители микрорайона Волгограда восприняли щебенку как добрый знак, взрослая волгоградка оставила детскую надпись на памятнике и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Порочная любовь» медленно убивает Волго-Ахтубинскую пойму
26.05.2019 19:00
58790 13
«Высота 102»ТВ: Жара пришла в Волгоградскую область всерьез и надолго
03.06.2019 20:03
38806 4
«Высота 102»ТВ: В Волгограде вокруг «Родины-матери» растут металлические леса
27.05.2019 20:06
45518 2
Аналитика
09.06.2019 16:30
Аналитика 09.06.2019 16:30
32065 47 Обсудить

0
Далее
Аналитика
07.06.2019 20:09
Аналитика 07.06.2019 20:09
31868 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
06.06.2019 20:08
Аналитика 06.06.2019 20:08
38352 16 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.06.2019 20:31
Аналитика 05.06.2019 20:31
38426 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.06.2019 20:02
Аналитика 04.06.2019 20:02
32724 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.06.2019 15:16
Аналитика 04.06.2019 15:16
7726 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.06.2019 20:03
Аналитика 03.06.2019 20:03
38806 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.06.2019 17:24
Аналитика 02.06.2019 17:24
37567 32 Обсудить

0
Далее
Аналитика
31.05.2019 20:05
Аналитика 31.05.2019 20:05
25233 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.05.2019 20:37
Аналитика 30.05.2019 20:37
24137 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.05.2019 20:01
Аналитика 29.05.2019 20:01
35845 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.05.2019 15:56
Аналитика 29.05.2019 15:56
3671 41 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.05.2019 20:08
Аналитика 28.05.2019 20:08
32583 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.05.2019 20:06
Аналитика 27.05.2019 20:06
45518 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.05.2019 09:31
Аналитика 27.05.2019 09:31
2285 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:04
Из Керчи в Волгоград прибыл исторический бронекатер времен Великой ОтечественнойСмотреть фотографии
22:00
Актив ЛДПР из Волгограда едет в Москву с настроем избавиться от неудачных кандидатов в губернаторыСмотреть фотографии
20:34
Задержанного в Волгограде бизнесмена Владимира Зубкова спецбортом доставили в МосквуСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Волгоград взбудоражили слухи об обысках у очень влиятельных людей Смотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:51
Медикам Волгоградской области пообещали рост зарплат в 2020 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
17:42
В Волгограде водитель перевернувшейся машины погиб по дороге в больницуСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде арестовали женщину за надпись на мемориалеСмотреть фотографии
16:10
Судью в Волгоградской области обвиняют в вынесении фиктивных решенийСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области у единороссов перед конференцией возникла задержкаСмотреть фотографии
15:47
В Волгограде облегчили жизнь автолюбителям на проблемной улицеСмотреть фотографии
15:20
Студенты МГУ проходят практику в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
15:03
Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни июняСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде двоих зацеперов сняли с крыши грузового поездаСмотреть фотографии
14:46
Закон Волгоградской области скорректируют с учетом новых стандартов помощи неизлечимо больным людямСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде еще один член банды автоподставщиков выслушал приговорСмотреть фотографии
13:55
МегаФон и FortRoss Ventures подписали соглашение о стратегическом партнерствеСмотреть фотографии
13:18
Жительница Волгограда исписала мемориал на месте блиндажа генерала Родимцева (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок — и при чем тут Тесак. Расследование Ивана ГолуноваСмотреть фотографии
12:22
«ЕвроХим» инвестирует в будущееСмотреть фотографии
12:19
Житель Волгограда пытался оправдать избиение 80-летней матери "сфабрикованным" деломСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области «Единая Россия» испытала стресс на местных выборахСмотреть фотографии
11:19
В центре Волгограда эвакуировали пассажиров автобуса из-за подозрительной сумкиСмотреть фотографии
10:59
«Ростелеком» и «Росатом» будут развивать цифровую экономику вместеСмотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом двое «дачников» попали в больницу после удара о столбСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области утонул шестилетний ребенокСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде собственника обязали восстановить превратившийся в руины кинотеатр «Юбилейный»Смотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области растет число заразившихся лихорадкой после укусов клещейСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде из торговой точки изъяли партию белорусских сигаретСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 