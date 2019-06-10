«Высота 102»ТВ: Волгоград взбудоражили слухи об обысках у очень влиятельных людей

В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: заместитель губернатора опроверг слухи об обысках, медики начали праздновать профессиональный праздник с понедельника, спасатели вышли на дикие пляжи, жители микрорайона Волгограда восприняли щебенку как добрый знак, взрослая волгоградка оставила детскую надпись на памятнике и другие темы дня.





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