В Волгограде двоих зацеперов сняли с крыши грузового поезда

Происшествия 10.06.2019 14:54
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10.06.2019 14:54
Двоих человек, путешествующих на крыше грузового состава, задержали сегодня сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. Как сообщила ИА "Высота 102" специалист по связям с общественностью Волгоградского ЛУ МВД России Надежда Литвинова, информация о том, что на перегоне Разгуляевка – Бетонная на крыше грузового состава замечены люди, поступила в дежурную часть линейного управления. На ближайшей станции транспортными полицейскими были сняты с поезда 17-летний подросток и его 18-летний приятель. С несовершеннолетним и его законными представителями была проведена профилактическая беседа. В отношении совершеннолетнего нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ "Проезд на подножках и крышах вагонов".
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