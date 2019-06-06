Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Волгоградской области

Происшествия 06.06.2019 19:09
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06.06.2019 19:09


Три человека получили сегодня травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Калачевском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.  Около 6:00 утра на 88 километре федеральной трассы “Волгоград - Каменск-Шахтинский” столкнулись  “Chevrolet Нива”  и “Лада Калина”.
По предварительным данным, 24-летний водитель “Лады” через сплошную линию выехал на встречную полосу и врезался в отечественный внедорожник.
В результате пострадали водитель “Лады” и его 18-летний пассажир, а также 47-летняя пассажирка внедорожника. Пассажиров госпитализировали, водитель “Нивы”, несмотря на подозрение на перелом руки, от отправки в больницу  отказался.

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