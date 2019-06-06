



Три человека получили сегодня травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Калачевском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Около 6:00 утра на 88 километре федеральной трассы “Волгоград - Каменск-Шахтинский” столкнулись “Chevrolet Нива” и “Лада Калина”.

По предварительным данным, 24-летний водитель “Лады” через сплошную линию выехал на встречную полосу и врезался в отечественный внедорожник.

В результате пострадали водитель “Лады” и его 18-летний пассажир, а также 47-летняя пассажирка внедорожника. Пассажиров госпитализировали, водитель “Нивы”, несмотря на подозрение на перелом руки, от отправки в больницу отказался.



