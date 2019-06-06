Происшествия 06.06.2019 19:09
555 1
06.06.2019 19:09
Три человека получили сегодня травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Калачевском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Около 6:00 утра на 88 километре федеральной трассы “Волгоград - Каменск-Шахтинский” столкнулись “Chevrolet Нива” и “Лада Калина”.
По предварительным данным, 24-летний водитель “Лады” через сплошную линию выехал на встречную полосу и врезался в отечественный внедорожник.
В результате пострадали водитель “Лады” и его 18-летний пассажир, а также 47-летняя пассажирка внедорожника. Пассажиров госпитализировали, водитель “Нивы”, несмотря на подозрение на перелом руки, от отправки в больницу отказался.
Реклама
Популярное по теме
07.05.2019 17:29
12226 1
15.05.2019 18:35
21790 16
12.05.2019 19:18
11164 0
Девочка и девушка получили травмы в ДТП на юге Волгограда06.06.2019 19:07
Происшествия 06.06.2019 19:07
332 1 Обсудить
В Волгограде – очередное ЧП с автобусом «дочки» «Питер-авто»06.06.2019 14:50
Происшествия 06.06.2019 14:50
3725 9 Обсудить
В Волгограде утром потушили сетевой магазин06.06.2019 09:56
Происшествия 06.06.2019 09:56
1753 3 Обсудить
В Волгограде мужчина на "Оке" пытался сжечь рыбный цех05.06.2019 15:19
Происшествия 05.06.2019 15:19
1797 2 Обсудить
У крупного магазина в Волгограде разлилось "море"05.06.2019 15:05
Происшествия 05.06.2019 15:05
3091 3 Обсудить
Волгоградец впал в ярость после сделанного ему замечания и избил "обидчика"05.06.2019 14:17
Происшествия 05.06.2019 14:17
2807 9 Обсудить
В Волгограде спешившая женщина попала под маршрутку05.06.2019 10:44
Происшествия 05.06.2019 10:44
1027 1 Обсудить
В центре Волгограда молодой человек пострадал в стычке у караоке-клуба05.06.2019 09:20
Происшествия 05.06.2019 09:20
2567 5 Обсудить
Пожар в жилом доме в Волгограде: эвакуированы люди, есть погибший и пострадавшие05.06.2019 09:06
Происшествия 05.06.2019 09:06
2951 1 Обсудить
На "Химпроме" в Волгограде произошел пожар04.06.2019 16:33
Происшествия 04.06.2019 16:33
16530 44 Обсудить
В Волгограде ребенок попал под машину у главной высоты России (ВИДЕО)04.06.2019 14:22
Происшествия 04.06.2019 14:22
10893 5 Обсудить
Житель Волгоградской области сжег одежду, чтобы вернуть жену04.06.2019 13:08
Происшествия 04.06.2019 13:08
474 0 Обсудить
В Волгоградской области пьяный водитель опрокинул машину в канал04.06.2019 09:54
Происшествия 04.06.2019 09:54
655 0 Обсудить
Житель Волгоградской области погиб во время ремонта сплит-системы03.06.2019 17:20
Происшествия 03.06.2019 17:20
4371 2 Обсудить
На диком пляже на острове Сарпинский в Волгограде нашли старую мину03.06.2019 16:02
Происшествия 03.06.2019 16:02
4751 2 Обсудить
Реклама