Девочка и девушка получили травмы в ДТП на юге Волгограда

Происшествия 06.06.2019 19:07
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06.06.2019 19:07
Два человека, в том числе ребёнок, получили травму в аварии, произошедшей сегодня в Красноармейском районе. Как сообщили ИА Высота 102 в ГУ МВД России по Волгоградской области, около 14:00 у дома №51 по улице Удмуртской столкнулись “Suzuki grand vitara” и “Skoda Octavia”. По предварительным данным, автолюбительница, управляя “Suzuki”, на перекрестке неравнозначных дорог не пропустила “Skoda”. При столкновении пострадали 26-летняя девушка - водитель чешской легковушки и 10-летняя пассажирка “Suzuki”. Пострадавшие госпитализированы. Информация о ДТП уточняется.
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