Москвичам с волгоградской пропиской помогут проголосовать за губернатора области









Ряд технических новинок применят на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов регпарламента 8 сентября 2019 года Как заявил сегодня на пресс-конференции председатель избиркома области Виктор Черячукин, впервые будет использована технология «Мобильный избиратель», которую опробовали в прошлом году на выборах президента России. Данный механизм позволяет избирателю выбрать практически любой удобный участок для голосования на территории области. Для этого нужно подать заявление с 24 июля по 4 сентября в любой ТИК, МФЦ, либо через сайт государственных услуг. Благодаря этой инновации, на выборах губернатора и депутатов облдумы по спискам партий избиратели могут проголосовать на абсолютно любом участке региона. А вот за одномандатников отдать свой голос можно только на территории избирательного округа.

Еще одно новшество – голосование за губернатора в Москве на цифровых участках, всего их будет открыто около 30. Если житель региона 8 сентября будет находиться в Москве, то с 24 июля по 4 сентября ему нужно подать в избирком заявление через портал госуслуг. Возможность двойного голосования при этом исключается. По словам Виктора Черячукина, после обработки документов гражданин исключается из списка кандидатов по месту жительства. «Итоги голосования на цифровых участках будут максимально оперативно публиковаться на сайте ЦИК России. Если эксперимент пройдет удачно, ЦИК планирует распространить его на всю Россию, тем самым дав возможность гражданам голосовать в любом субъекте страны», - добавил глава избиркома области.

В единый день голосования на территории области также пройдут выборы в 531 орган местного самоуправления. Голосование состоится в 30 районах и двух городских округах – Урюпинске и Фролово. Жители выберут 220 глав поселений и 2890 депутатов представительных органов. Избиратели получат на руки от 3 до 5 бюллетеней. Всего 8 сентября в регионе откроются 1480 УИКов. Напомним, постановления о назначении даты выборов Волгоградская облдума приняла накануне, 5 июня. Официальный старт кампании начнется с момента опубликования документов, но не позднее 10 июня.

В губернаторы, как напомнил председатель облизбиркома, могут баллотироваться только кандидаты от партий. Документы на выдвижение будут приниматься с момента опубликования постановлений облдумы о назначении выборов в течение 25 дней. Далее претенденты на пост начнут сбор подписей в поддержку своего выдвижения. Для регистрации кандидату необходимо пройти муниципальный фильтр, собрав 5% подписей депутатов представительных органов или глав муниципальных образований. Всего необходимо получить 228 автографов, которые должны быть собраны не менее, чем в 29 муниципальных образованиях. Сбор подписей должен быть завершен к началу регистрации кандидатов, которая стартует не ранее 16 июля. Решение о регистрации принимается в течение 10 дней после предоставления кандидатами документов.

От сбора подписей на выборах в облдуму освобождены 5 партий – «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Остальным политическим силам нужно предоставить в избирком 0,5% подписей от общего количества избирателей региона или 9274 подписи. Документы на регистрацию кандидатов партии обязаны подать с 4 по 24 июля. Для регистрации кандидатов-одномандатников требуется собрать 3% подписей избирателей округа.



