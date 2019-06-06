Расследования

В Волгоградской области люди в белых халатах зарабатывали на лже-инвалидах

Расследования 06.06.2019 12:54
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06.06.2019 12:54


Прокуратурой Волгоградской области направлено в суд уголовное дело о покушении на взяточничество при установлении инвалидности. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, перед судом предстанут врача-невролога ГБУЗ «Ленинская ЦРБ», медицинской сестры бюро МСЭ № 17 ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области". В деле также фигурируют еще   три  жительницы Волгоградской области. 
Врач-невролог обвиняется двух эпизодах служебного подлога (ч.1 ст.292 УК РФ), медицинской сестре бюро медико-социальной экспертизы инкриминируется два эпизода мошенничества (ч.1 ст.159 УК РФ). Еще две фигурантки данного уголовного дела обвиняются в покушении на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), а их знакомая - в двух эпизодах мошенничества (ч.1 ст.159 УК РФ) и двух эпизодах покушения на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ)
По версии следствия, в конце 2015 года посредники получили 180 тыс рублей за оформление знакомому документов, подтверждающих статус инвалида 2 группы при отсутствии к тому законных оснований. 
Из указанной суммы 10 тыс рублей было передано врачу-неврологу за выдачу фиктивного направления на прохождение медико-социальной экспертизы, а 30 тыс рублей получила медицинская сестра бюро МСЭ за решения вопроса о признании гражданина инвалидом. Остальные деньги были присвоены посредниками. 
По аналогичной схеме женщины за 110 тыс рублей способствовали оформлению инвалидности лицу, не имевшему указанное в медицинских документах заболевание.  Вину в инкриминируемых деяниях сообщницы полностью признали.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УМВД России по г. Волжскому. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
Уголовное дело будет рассматриваться Волжским городским судом Волгоградской области. 
В отношении лжеинвалидов уголовные дела о мошенничестве прекращены в связи с деятельным раскаянием и полным возмещением ущерба, статуса инвалидов они лишены.

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