



Прокуратурой Волгоградской области направлено в суд уголовное дело о покушении на взяточничество при установлении инвалидности. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, перед судом предстанут врача-невролога ГБУЗ «Ленинская ЦРБ», медицинской сестры бюро МСЭ № 17 ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области". В деле также фигурируют еще три жительницы Волгоградской области.

Врач-невролог обвиняется двух эпизодах служебного подлога (ч.1 ст.292 УК РФ), медицинской сестре бюро медико-социальной экспертизы инкриминируется два эпизода мошенничества (ч.1 ст.159 УК РФ). Еще две фигурантки данного уголовного дела обвиняются в покушении на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), а их знакомая - в двух эпизодах мошенничества (ч.1 ст.159 УК РФ) и двух эпизодах покушения на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ)

По версии следствия, в конце 2015 года посредники получили 180 тыс рублей за оформление знакомому документов, подтверждающих статус инвалида 2 группы при отсутствии к тому законных оснований.

Из указанной суммы 10 тыс рублей было передано врачу-неврологу за выдачу фиктивного направления на прохождение медико-социальной экспертизы, а 30 тыс рублей получила медицинская сестра бюро МСЭ за решения вопроса о признании гражданина инвалидом. Остальные деньги были присвоены посредниками.

По аналогичной схеме женщины за 110 тыс рублей способствовали оформлению инвалидности лицу, не имевшему указанное в медицинских документах заболевание. Вину в инкриминируемых деяниях сообщницы полностью признали.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УМВД России по г. Волжскому. Р асследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Уголовное дело будет рассматриваться Волжским городским судом Волгоградской области.

В отношении лжеинвалидов уголовные дела о мошенничестве прекращены в связи с деятельным раскаянием и полным возмещением ущерба, статуса инвалидов они лишены.



